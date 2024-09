H&M assume in tutta Italia e anche al Sud, profili cercati e dettagli

H&M, acronimo di Hennes & Mauritz, è uno dei giganti globali nel settore della moda, noto per offrire capi trendy a prezzi accessibili. Se sei alla ricerca di un’opportunità di lavoro nel mondo del retail, “H&M lavora con noi” è la chiave per accedere alle diverse posizioni aperte offerte dall’azienda in Italia. In questo articolo, esploreremo come candidarsi, quali sono i requisiti richiesti e quali opportunità di crescita offre H&M, il tutto suddiviso per regione.

Lavorare in H&M: Opportunità e Vantaggi

H&M è un’azienda svedese, fondata nel 1947, che opera in oltre 74 paesi con più di 4.000 negozi. Impiega oltre 120.000 persone in tutto il mondo. Ma perché lavorare in H&M?

Vantaggi di lavorare in H&M

Lavorare per H&M significa entrare in un contesto dinamico, giovane e internazionale. L’azienda offre un ambiente inclusivo e accogliente, dove ognuno ha l’opportunità di crescere professionalmente. Alcuni dei vantaggi principali includono:

Corsi di formazione e crescita professionale : H&M investe molto nella formazione dei propri dipendenti, offrendo percorsi di carriera chiari e opportunità di crescita.

: H&M investe molto nella formazione dei propri dipendenti, offrendo percorsi di carriera chiari e opportunità di crescita. Sconti sui prodotti : I dipendenti H&M possono usufruire di sconti sui prodotti dell’azienda, che rappresenta un grande vantaggio per gli amanti della moda.

: I dipendenti H&M possono usufruire di sconti sui prodotti dell’azienda, che rappresenta un grande vantaggio per gli amanti della moda. Ambiente inclusivo: L’azienda pone particolare attenzione alla diversità e all’inclusione, creando un ambiente di lavoro rispettoso e stimolante per tutti.

Posizioni aperte in H&M

Tipologie di posizioni offerte

Se stai cercando di entrare a far parte del team di H&M, è utile sapere che l’azienda offre una vasta gamma di posizioni, che spaziano dai ruoli più operativi a quelli manageriali e creativi. Ecco alcuni dei profili più richiesti:

Addetti vendita : Si tratta delle posizioni più richieste nei vari punti vendita. Gli addetti vendita hanno il compito di assistere i clienti, mantenere l’ordine nel negozio e garantire un’eccellente esperienza di acquisto.

: Si tratta delle posizioni più richieste nei vari punti vendita. Gli addetti vendita hanno il compito di assistere i clienti, mantenere l’ordine nel negozio e garantire un’eccellente esperienza di acquisto. Visual merchandiser : Questo ruolo è fondamentale per garantire che i capi siano esposti nel modo più attraente possibile, seguendo le linee guida aziendali e contribuendo così all’incremento delle vendite.

: Questo ruolo è fondamentale per garantire che i capi siano esposti nel modo più attraente possibile, seguendo le linee guida aziendali e contribuendo così all’incremento delle vendite. Store manager e assistant store manager : Questi ruoli prevedono la gestione dei punti vendita, coordinando il team e assicurandosi che le operazioni si svolgano in modo fluido e nel rispetto degli obiettivi aziendali.

: Questi ruoli prevedono la gestione dei punti vendita, coordinando il team e assicurandosi che le operazioni si svolgano in modo fluido e nel rispetto degli obiettivi aziendali. Ruoli creativi e corporate: H&M cerca anche figure professionali da inserire nei suoi uffici per ruoli come designer, buyer e manager delle risorse umane.

Requisiti generali per lavorare in H&M

Sebbene i requisiti varino a seconda del ruolo, esistono alcune caratteristiche comuni che H&M cerca nei suoi candidati:

Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni : I negozi H&M operano su orari estesi, pertanto è richiesta disponibilità a lavorare anche nei weekend e nei giorni festivi.

: I negozi H&M operano su orari estesi, pertanto è richiesta disponibilità a lavorare anche nei weekend e nei giorni festivi. Attitudine al lavoro di squadra : Lavorare in H&M significa fare parte di un team, quindi è essenziale saper collaborare con i colleghi.

: Lavorare in H&M significa fare parte di un team, quindi è essenziale saper collaborare con i colleghi. Passione per la moda: Essendo un’azienda leader nel settore fashion, è preferibile che i candidati abbiano un forte interesse per il mondo della moda e del retail.

Come candidarsi su “H&M lavora con noi”

Candidarsi per lavorare in H&M è semplice e immediato. L’azienda utilizza un portale online dedicato alle candidature, accessibile attraverso il sito ufficiale di H&M nella sezione “Lavora con noi”. Di seguito una guida passo-passo su come inviare la tua candidatura:

Accedi al sito ufficiale: seleziona il paese di riferimento, in questo caso l’Italia. Ricerca delle posizioni aperte: Una volta all’interno del portale, utilizza la funzione di ricerca per visualizzare le offerte di lavoro per regione, profilo professionale o parola chiave. Crea un account: Per candidarti, sarà necessario creare un account inserendo i tuoi dati personali e professionali. Compila il modulo di candidatura: Dopo aver scelto la posizione che ti interessa, dovrai compilare il modulo di candidatura, allegando il tuo CV e, se richiesto, una lettera di presentazione. Invia la tua candidatura: Una volta completata la procedura, invia la tua candidatura e attendi un eventuale contatto da parte del team di selezione.

Regioni e profili disponibili

L’Italia è una delle nazioni europee con un’ampia presenza di punti vendita H&M, per questo motivo le opportunità di lavoro sono distribuite in molte regioni. Di seguito una tabella con alcune delle regioni italiane e i profili più richiesti:

Regione Profilo Dettagli Lombardia Addetto vendita Opportunità nei punti vendita di Milano, Bergamo e Brescia. Lazio Store manager Posizioni aperte per la gestione di negozi a Roma e provincia. Campania Visual merchandiser Figure ricercate per i negozi di Napoli e Caserta. Sicilia Addetto vendita part-time Opportunità a Palermo e Catania per studenti e lavoratori part-time. Veneto Assistant store manager Posizioni a Verona e Venezia per supportare la gestione operativa dei negozi. Emilia Romagna Magazziniere Opportunità nei centri logistici regionali per la gestione degli stock e spedizioni. Puglia Addetto alla logistica Figure ricercate per il coordinamento delle merci a Bari e Lecce.

Percorsi di carriera in H&M

H&M non offre solo posizioni entry-level, ma rappresenta anche un trampolino di lancio per una carriera più avanzata. L’azienda promuove infatti il talento interno, incoraggiando i dipendenti a intraprendere percorsi di formazione continua e sviluppo delle competenze. Grazie ai programmi di training e mentorship, i dipendenti possono avanzare di ruolo, passando da addetti vendita a store manager, e, in alcuni casi, a posizioni corporate.

Consigli per una candidatura di successo

Per aumentare le probabilità di essere selezionato per una posizione in H&M, ecco alcuni consigli utili:

Personalizza il CV : Assicurati che il tuo curriculum vitae sia aggiornato e personalizzato in base alla posizione per cui ti candidi. Evidenzia le esperienze lavorative nel settore retail, se presenti, e le competenze trasversali come il lavoro di squadra e la gestione del cliente.

: Assicurati che il tuo curriculum vitae sia aggiornato e personalizzato in base alla posizione per cui ti candidi. Evidenzia le esperienze lavorative nel settore retail, se presenti, e le competenze trasversali come il lavoro di squadra e la gestione del cliente. Prepara una buona lettera di presentazione : Non tutte le posizioni richiedono una lettera di presentazione, ma se decidi di allegarne una, assicurati di spiegare perché ti interessa lavorare in H&M e quali competenze potresti portare all’azienda.

: Non tutte le posizioni richiedono una lettera di presentazione, ma se decidi di allegarne una, assicurati di spiegare perché ti interessa lavorare in H&M e quali competenze potresti portare all’azienda. Sii flessibile: H&M apprezza molto la flessibilità nei suoi candidati, soprattutto per quanto riguarda gli orari e la disponibilità a lavorare su turni.

Le opportunità di lavoro in H&M sono numerose e variegate, adatte a persone con diverse esperienze e background. Se sei appassionato di moda e desideri entrare a far parte di un’azienda che offre reali possibilità di crescita professionale, esplorare la sezione “H&M lavora con noi” può essere il primo passo verso una carriera stimolante e gratificante.