La Camera dei Deputati seleziona 65 Segretari Parlamentari

Per partecipare basterà il diploma e un’età compresa tra i 18 e i 40 anni

Il concorso prevederà una preselezione, due prove scritte, una prova pratica e un esame orale

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021 all’interno della sezione n. 45 “Concorsi ed Esami”, il bando di concorso per la selezione di 65 Segretari Parlamentari da assumere a tempo indeterminato presso la Camera dei Deputati.

Il concorso, aperto ai diplomati, rientra nell’ampio piano di assunzioni del Parlamento italiano, già avviato lo scorso anno con il concorso per coadiutori al Senato e assistenti alla Camera.

I compiti del Segretario Parlamentare

Il Segretario Parlamentare svolge essenzialmente attività operative e di coordinamento delle strutture di segreteria. Si occupa della gestione operativa e informatica delle procedure d’ufficio, dei documenti tecnici, statistici e contabili, della tenuta degli archivi, del reperimento e della sistemazione, anche informatizzata, di dati e documenti.

I requisiti generali

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni. Tale requisito non è richiesto per il personale di ruolo dipendente della Camera dei Deputati;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Se conseguito all’estero, il titolo è considerato requisito valido per l’ammissione nel caso in cui sia stato equiparato dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell’allegato B al bando, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;

qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dall’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero nel caso in cui risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell’istituto parlamentare.

Un decimo delle assunzioni è riservato al personale di ruolo dipendente della Camera dei Deputati per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo.

Modalità di selezione

Gli esami saranno così articolati:

una prova preselettiva (l’esame consisterà in un quiz di 75 quesiti a risposta multipla, di cui 40 di carattere attitudinale, 35 relativi a competenze informatiche);

(l’esame consisterà in un quiz di 75 quesiti a risposta multipla, di cui 40 di carattere attitudinale, 35 relativi a competenze informatiche); due prove scritte (la prima prova consisterà in un questionario composto da 10 quesiti a risposta aperta, di cui 4 quesiti concernenti elementi di diritto costituzionale; 3 quesiti su elementi di diritto parlamentare, 3 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ad oggi; la seconda prova consisterà in un questionario di 40 quesiti a risposta multipla in lingua inglese);

(la prima prova consisterà in un questionario composto da 10 quesiti a risposta aperta, di cui 4 quesiti concernenti elementi di diritto costituzionale; 3 quesiti su elementi di diritto parlamentare, 3 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ad oggi; la seconda prova consisterà in un questionario di 40 quesiti a risposta multipla in lingua inglese); una prova pratica (si svolgerà con l’utilizzo di un personal computer e consisterà nell’acquisizione di testi tramite copiatura, nonché elaborazione di testi tramite il programma word e nell’elaborazione di dati tramite il programma Excel);

(si svolgerà con l’utilizzo di un personal computer e consisterà nell’acquisizione di testi tramite copiatura, nonché elaborazione di testi tramite il programma word e nell’elaborazione di dati tramite il programma Excel); una prova orale (consisterà in un colloquio teso ad accertare le conoscenze delle seguenti materie incluse all’interno dell’All. A del bando: storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto parlamentare, elementi dell’ordinamento dell’Unione europea, competenze di base in materia di acquisizione e organizzazione dei documenti, archivistica, protocollazione, lingua inglese. La prova in lingua inglese consisterà nella lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua).

I candidati potranno scegliere di sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle di seguito indicate incluse all’interno dell’All. A del bando: francese, tedesco, spagnolo, russo, portoghese, cinese, arabo.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa per via telematica, entro le ore 18.00 dell’8 luglio 2021, esclusivamente attraverso il portale https://concorsi.camera.it/. Per poter accedere i candidati dovranno essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

I partecipanti saranno tenuti a versare un contributo pari a 10 euro, attraverso il sistema PagoPa secondo le indicazioni disponibili all’interno del portale.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del bando.