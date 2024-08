Lavorare in Unicredit: posizioni aperte, contratti e sedi del Sud Italia

Unicredit è una delle principali banche in Europa, con una forte presenza anche in Italia. Oltre ad offrire servizi finanziari di alta qualità, Unicredit rappresenta una realtà lavorativa interessante per chi cerca occupazione nel settore bancario. In questo articolo, esploreremo le opportunità di lavoro offerte da Unicredit, le figure professionali ricercate, i tipi di contratto offerti e le sedi in cui è possibile lavorare.

Le opportunità per lavorare in Unicredit

Unicredit è costantemente alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte variano a seconda delle esigenze aziendali, ma generalmente si possono distinguere in due macro categorie:

: Unicredit offre programmi di inserimento e crescita professionale per giovani laureati. Questi programmi sono mirati a formare le nuove generazioni di manager e specialisti nel settore bancario. Posizioni per professionisti esperti: Unicredit cerca anche figure professionali con esperienza pregressa, in grado di portare competenze specifiche e capacità manageriali all’interno dell’azienda.

Inoltre, Unicredit promuove attivamente la diversità e l’inclusione, offrendo pari opportunità a tutti i candidati, indipendentemente dal loro background.

Le figure professionali ricercate

Le figure professionali per lavorare in Unicredit sono molteplici e coprono diversi ambiti aziendali. Tra le principali ricordiamo:

Figure nel settore commerciale

Unicredit è alla ricerca di consulenti commerciali, che rappresentano il punto di contatto diretto con i clienti. Questi professionisti devono possedere ottime capacità comunicative e una forte predisposizione al raggiungimento degli obiettivi. I ruoli principali in questo ambito includono:

: Si occupa della gestione della clientela privata, offrendo servizi personalizzati e supporto nella scelta dei prodotti finanziari più adatti. Consulente Clienti Corporate: Gestisce i rapporti con le imprese, offrendo soluzioni finanziarie su misura per le loro esigenze.

Figure nel settore IT e digitale

Lavorare in Unicredit grazie all’evoluzione digitale, Unicredit sta investendo sempre di più in nuove tecnologie. Le figure professionali in ambito IT sono fondamentali per garantire la sicurezza dei dati e l’efficienza dei sistemi informatici. Le principali posizioni aperte in questo settore sono:

: Responsabile dell’analisi e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche a supporto delle attività bancarie. Cyber Security Specialist : Si occupa di garantire la sicurezza dei dati e la protezione delle informazioni sensibili contro attacchi informatici.

: Si occupa di garantire la sicurezza dei dati e la protezione delle informazioni sensibili contro attacchi informatici. Data Scientist: Analizza i big data per ricavare informazioni utili al miglioramento dei servizi offerti ai clienti.

Figure nel settore finanziario e del risk management

La gestione del rischio e la supervisione finanziaria sono aspetti cruciali per una banca come Unicredit. Le figure ricercate in questo ambito devono avere una solida preparazione in economia e finanza. Alcune delle posizioni più ricercate includono:

: Si occupa dell’analisi e della gestione dei rischi finanziari che l’istituto di credito può affrontare. Specialista in Finanza Strutturata: Responsabile della creazione e gestione di prodotti finanziari complessi destinati a clienti istituzionali.

Tipi di contratto offerti

Lavorare in Unicredit con diversi tipi di contratti, che possono adattarsi alle diverse esigenze dei candidati. I principali tipi di contratto disponibili sono:

: È la forma contrattuale più stabile e viene offerta soprattutto a figure con esperienza consolidata. Contratto a tempo determinato : Utilizzato principalmente per progetti specifici o per coprire esigenze temporanee dell’organico.

: Utilizzato principalmente per progetti specifici o per coprire esigenze temporanee dell’organico. Contratto di apprendistato : Unicredit investe molto sui giovani, offrendo contratti di apprendistato che combinano formazione e lavoro pratico.

: Unicredit investe molto sui giovani, offrendo contratti di apprendistato che combinano formazione e lavoro pratico. Stage e tirocini: Sono dedicati principalmente ai neolaureati, permettendo loro di acquisire esperienza lavorativa sul campo e, in molti casi, di entrare successivamente in azienda con un contratto più stabile.

Lavorare in Unicredit, sedi e figura ricercata

Unicredit è presente su tutto il territorio nazionale, con una rete capillare di filiali e sedi centrali. Ecco una panoramica delle principali sedi in Italia:

Regione Città Figura ricercata Lombardia Milano Addetto Concierge BuddyBank, Banker Wealth Management, Consulenti di filiale, Investment Advisor Lombardia Milano, Verona, Torino Senior Integration Architect, Senior Integration Engineer Campania Napoli Addetto Concierge BuddyBank, Banker Wealth Management, Consulenti Unicredit Direct Lazio Roma Consulenti di filiale, Consulenti Unicredit Direct, Senior Integration Architect, Senior Integration Engineer Lazio Lazio Assistente Corporate, Banker Private, Gestore Corporate Emilia-Romagna Bologna, Modena Assistente Corporate, Gestore Corporate Veneto Verona, Padova, Treviso Banker Wealth Management, Senior Integration Architect, Senior Integration Engineer, Gestore Corporate, Assistente Corporate Sicilia Palermo Consulenti Unicredit Direct, Banker Private Sicilia Catania Banker Private Calabria Reggio Calabria, Cosenza Banker Private Sardegna Cagliari Gestore Corporate, Banker Private Puglia Bari, Lecce Banker Private Toscana Firenze Banker Wealth Management, Gestore Corporate, Assistente Corporate Umbria Perugia, Terni Banker Private, Assistente Corporate, Gestore Corporate Liguria Genova Banker Private Trentino-Alto Adige Trento, Bolzano Banker Private, Assistente Corporate Friuli Venezia Giulia Trieste, Udine Banker Private, Gestore Corporate, Assistente Corporate Marche Ancona Banker Wealth Management Piemonte Torino Senior Integration Architect, Senior Integration Engineer Basilicata Potenza Banker Private

Questa tabella fornisce una panoramica dettagliata delle figure professionali ricercate da Unicredit, specificando per ciascuna regione e città le posizioni disponibili.

Come candidarsi per lavorare in Unicredit

Per candidarsi alle posizioni aperte in Unicredit, è possibile visitare il sito ufficiale nella sezione “Lavora con noi”. Qui è possibile consultare le offerte di lavoro aggiornate, filtrando per sede, tipologia di contratto e ambito professionale.

Unicredit utilizza una piattaforma di recruiting online che permette ai candidati di registrarsi, inserire il proprio curriculum vitae e monitorare lo stato delle candidature in tempo reale. È consigliabile preparare un CV dettagliato, evidenziando le competenze rilevanti e le esperienze lavorative pregresse.

Requisiti per i candidati

I requisiti richiesti da Unicredit variano a seconda della posizione per cui ci si candida. Tuttavia, ci sono alcune competenze e qualifiche generali che l’azienda ricerca:

Laurea : In molti casi è richiesta una laurea in discipline economiche, finanziarie, informatiche o giuridiche.

: In molti casi è richiesta una laurea in discipline economiche, finanziarie, informatiche o giuridiche. Esperienza pregressa : Per le posizioni senior, è spesso richiesta un’esperienza lavorativa nel settore bancario o in settori affini.

: Per le posizioni senior, è spesso richiesta un’esperienza lavorativa nel settore bancario o in settori affini. Competenze linguistiche : La conoscenza dell’inglese è fondamentale, data la dimensione internazionale dell’azienda.

: La conoscenza dell’inglese è fondamentale, data la dimensione internazionale dell’azienda. Capacità comunicative e relazionali: Essenziali per chi lavora a contatto con la clientela o in team interfunzionali.

Unicredit rappresenta una realtà dinamica e in continua evoluzione, che offre numerose opportunità di carriera in vari ambiti professionali. Che siate neolaureati in cerca della prima esperienza lavorativa o professionisti esperti alla ricerca di nuove sfide, Unicredit potrebbe essere la scelta giusta per voi. Grazie alla sua presenza capillare in Italia e alla varietà di contratti e figure professionali ricercate, questa banca offre un ambiente di lavoro stimolante e orientato alla crescita professionale.