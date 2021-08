Agenzia delle Entrate, concorso per 2320 funzionari: requisiti e come fare domanda

Si ricercano funzionari amministrativo-tributari a tempo indeterminato in tutta Italia

Previste due prove scritte (attitudinale e tecnico-professionale) e un esame orale con tirocinio

È possibile inviare la domanda di partecipazione online entro il 30 settembre 2021

È stato annunciato diversi mesi fa e ora è finalmente uscito l’atteso bando dell’Agenzia delle Entrate per la selezione di 2320 figure a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario (ne parliamo anche qui).

Anche questo nuovo bando, insieme al concorso per 100 informatici all’Agenzia delle Entrate, rientra nel grande piano di assunzioni attraverso cui la Pubblica Amministrazione intende rafforzare la sua attività, in un’ottica di maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione.

I posti messi a bando

Le figure selezionate saranno così suddivise:

n. 370 unità da inserire presso le strutture centrali (20 per attività di controllo di gestione; 10 per attività connesse alla protezione dei dati; 70 per attività legale; 220 per attività fiscale e 50 per attività di fiscalità internazionale;

Il 10% dei posti sarà riservato ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alla seconda area funzionale, in possesso dei requisiti previsti dal bando.

I candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione prescritta saranno assunti in servizio e percepiranno una retribuzione mensile lorda di

Attività e competenze del profilo professionale

Il profilo ricercato, in base alla rispettiva area di competenza, svolgerà all’interno dell’Agenzia delle Entrate funzioni complesse e ad elevato contenuto specialistico.

In particolare, dirigerà o coordinerà unità organizzative anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non sia riservata a dirigenti, garantendo il raggiungimento dei risultati assegnati, ma svolgerà anche attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione.

Inoltre, si occuperà delle relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, delle relazioni organizzative interne e potrà effettuare studi e ricerche.

Per tutti questi compiti sarà necessario possedere specifiche skills: problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, orientamento all’altro.

Requisiti generali

Per poter partecipare è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Sono esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Concorso Agenzia delle Entrate: requisiti specifici

In base allo specifico profilo saranno richiesti differenti titoli di studio:

Funzionario esperto in controllo di gestione

Laurea triennale in Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

Diploma di laurea in economia e commercio;

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Funzionario esperto in protezione dei dati personali

Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);

Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18);

Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio;

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Funzionario esperto in attività legale

Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

Diploma di laurea in giurisprudenza;

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Funzionario esperto in fiscalità internazionale (consulenza giuridica, relazioni internazionali e cooperazione internazionale)

Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);

Scienze politiche e delle relazioni internazionali(L-36);

Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18);

Statistica (L41);

Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze

Statistiche;

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Funzionario esperto in fiscalità internazionale (conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale)

Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18);

Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio;

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Concorso Agenzia delle Entrate: le selezioni

L’iter di selezione prevede le seguenti fasi:

prova oggettiva attitudinale (test con quesiti a risposta multipla);

(test con quesiti a risposta multipla); prova oggettiva tecnico-professionale (test con domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando);

(test con domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando); prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico (la prova orale si svolgerà in videoconferenza da remoto o in presenza. il tirocinio teorico-pratico si svolgerà presso gli uffici dell’Agenzia, in presenza o in modalità agile e servirà ad accertare le abilità del candidato nell’applicare le proprie conoscenze per la soluzione di problemi operativi, nonché i comportamenti organizzativi nelle concrete situazioni di lavoro. Il tirocinio durerà 6 mesi e sarà retribuito con una borsa di studio di 1450 euro lordi.

Le modalità, le date di svolgimento della prova oggettiva attitudinale e tecnico professionale e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno resi pubblici il 15 ottobre.

Come fare domanda

Per poter inviare la propria candidatura sarà necessario compilare e trasmettere la domanda di ammissione per via telematica entro le ore 23:59 del 30 settembre 2021, utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Per partecipare al concorso il candidato deve essere munito di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo. Non è, inoltre, previsto il pagamento di alcuna tassa o contributo.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando, pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale – Concorsi ed esami del 13 agosto 2021, n. 64), nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (sezione Avvisi e bandi di concorso del 17 agosto 2021) e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.