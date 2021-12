Lavoro, l’Azienda Napoletana Mobilità Anm seleziona 25 autisti

L’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) ha indetto una selezione esterna per il reclutamento di 25 autisti da inserire a tempo indeterminato. I neoassunti ricopriranno il ruolo di Operatore di esercizio con inquadramento al parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri (3 ͣ area professionale – area operativa esercizio sezione automobilistico, filoviario, tranviario).

Cosa fa l’operatore di esercizio ANM

I 25 autisti svolgeranno mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone su turni a rotazione, anche notturni e festivi con riposi a scalare, o altra turnazione funzionale all’esecuzione dei servizi, in tutte le località e/o sedi servite da ANM, nonché le attività già previste da accordi nazionali e aziendali, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgerà, laddove previsto, le attività di vendita titoli di viaggio a bordo, di versamento dei relativi incassi e di informazione alla clientela.

I requisiti

Per partecipare al bando di concorso occorreranno i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di Stato EU o di Stato extracomunitario (purché, in quest’ultimo caso, ci sia una delle condizioni che seguono: essere familiari di cittadini EU e avere la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; avere la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; avere la titolarità dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica e psichica specifica per le funzioni afferenti alla figura professionale richiesta e assenza di tossicodipendenza e alcol dipendenza;

godimento dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la PA;

non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dal servizio presso precedenti datori di lavoro per persistente insufficiente rendimento, motivi disciplinari, giusta causa;

non essere stati dichiarati decaduti da pubblico impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;

non essere coinvolti in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal DLgs 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;

non essere stati interdetti dalla PA a seguito di sentenza passata in giudicato;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

non aver già cessato il rapporto di lavoro con la Società ANM a qualunque titolo;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (corso di studi di durata quinquennale);

(corso di studi di durata quinquennale); essere in possesso della patente di guida di categoria D in corso di validità da almeno 1 anno alla data di scadenza del bando e con punteggio residuo pari ad almeno 14;

in corso di validità da almeno 1 anno alla data di scadenza del bando e con punteggio residuo pari ad almeno 14; essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone in corso di validità da almeno 1 anno alla data di scadenza del bando e con punteggio residuo pari ad almeno 14.

Le selezioni

Le procedure selettive saranno così articolate:

eventuale prova preselettiva a carattere attitudinale;

a carattere attitudinale; valutazione dei titoli (titoli di studio, abilitazione alla condotta tramviaria e alla condotta filoviaria, patente di guida DE, esperienza maturata senza demerito in Società di Trasporto Pubblico Locale);

(titoli di studio, abilitazione alla condotta tramviaria e alla condotta filoviaria, patente di guida DE, esperienza maturata senza demerito in Società di Trasporto Pubblico Locale); prova scritta tecnico-professionale e di cultura generale (quiz a risposta multipla sulle specifiche mansioni dell’operatore di esercizio, sulla conoscenza della segnaletica e delle norme del codice della strada, su sicurezza, primo soccorso e rischi specifici propri della mansione, rapporto con il cliente, cultura generale);

(quiz a risposta multipla sulle specifiche mansioni dell’operatore di esercizio, sulla conoscenza della segnaletica e delle norme del codice della strada, su sicurezza, primo soccorso e rischi specifici propri della mansione, rapporto con il cliente, cultura generale); prova pratica (la prova sarà articolata su manovra, guida di autobus aziendale adibito a servizio di TPL in piazzale o percorso delineato tipico e omogeneo per tutti i candidati);

(la prova sarà articolata su manovra, guida di autobus aziendale adibito a servizio di TPL in piazzale o percorso delineato tipico e omogeneo per tutti i candidati); prova orale (la prova si baserà su motivazione e adattabilità al ruolo, orientamento al cliente e ad attività di servizio pubblico, capacità relazionali e comunicative, autonomia, responsabilità nello svolgimento delle proprie attività lavorative, capacità di gestire situazioni imprevedibili, di pericolo e stress).

A causa dell’emergenza epidemiologica l’azienda si riserva di effettuare le prove d’esame anche mediante procedure digitali per evitare assembramenti e tutelare la salute dei candidati.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse all’ANM entro e non oltre le ore 12:00 del 29 dicembre 2021, tramite il form online disponibile all’interno della sezione “lavora con noi” del sito ANM.

Per poter partecipare alle selezioni sarà necessario effettuare il versamento di una tassa pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili.