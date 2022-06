Lavoro in Poste Italiane, assunzione sportellisti 2022: scadenza vicina

Lavoro, al via le selezioni per l’assunzione di sportellisti per Poste italiane. L’annuncio è stato pubblicato lo scorso 20 giugno sul sito di Poste e riguarda le sedi sparse in tutta Italia. Il termine ultimo per candidarsi è domenica 26 giugno, anche se potrebbe essere possibile una proroga di questa data come accaduto in passato.

Le mansioni dello sportellista

Poste Italiane ricerca candidati da inserire presso i suoi Uffici Postali come operatori di sportello. L’operatore di sportello presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard normativi e di qualità, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Lavoro in Poste italiane, assunzione sportellisti: tipologia di contratto

Si offrono contratti a tempo indeterminato con orario di lavoro part time o full time a seconda delle specifiche necessità aziendali.

Requisiti minimi richiesti

Diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60. Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

Sede di lavoro

La sede di lavoro potrà essere nell’intero territorio nazionale in relazione alle specifiche necessità aziendali.

Lavoro in Poste sportellisti: come fare domanda

Per partecipare alla selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “posizioni aperte” disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro “Operatori di sportello” e compilare il form dedicato entro il 26 giugno. Oppure cliccando direttamente su questo link.

La procedura, oltre ai dati anagrafici, consentirà di indicare le proprie esperienze professionali e i titoli di studio (potranno essere inseriti manualmente o importarti direttamente dal proprio profilo linkedin), caricare cv ed eventuali attestati.

Verrà inoltre richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, alla mobilità, a contratti a tempo determinato e di esprimere la propria preferenza anche per un’altra provincia oltre a quella di residenza.