Lavoro in Siae, nuovi incarichi per 66 mandatari in tutta Italia

Lavoro, la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) ha pubblicato un nuovo bando per l’affidamento di 66 incarichi di mandato con rappresentanza in diverse regioni d’Italia: Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Toscana, Lombardia, Campania, Calabria, Sicilia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Che cosa fa il mandatario

Il mandatario è un lavoratore autonomo, munito di partita IVA, che opera in forza di un contratto di mandato ai sensi dell’art 1704 e seguenti del c.c. (mandato con rappresentanza) ed è tenuto ad un rapporto di esclusività con SIAE.

Il mandatario svolge attività di sportello, provvedendo agli incassi per diritto d’autore per conto di SIAE, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento.

La remunerazione, omnicomprensiva di tutte le spese sostenute per l’esercizio del mandato, è costituita da provvigioni sugli incassi per diritto d’autore e da compensi per gli altri servizi conferiti da SIAE

Lavoro in Siae, requisiti generali

Per prendere parte alla selezione bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di Stato membro UE;

maggiore età;

diploma di scuola superiore di secondo grado o titoli equipollenti;

patente di guida B;

assenza di cause di incompatibilità tali da confliggere con il corretto svolgimento del mandato;

conoscenza certificata della lingua italiana (per i cittadini non italiani).

Lavoro in Siae, le selezioni

L’iter selettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

eventuale preselezione per titoli di studio;

per titoli di studio; valutazione dei titoli ;

; prova scritta (un test a risposta multipla su elementi di diritto d’autore, elementi dell’organizzazione e funzionamento di SIAE, Statuto e Regolamenti, elementi di diritto tributario con particolare riferimento alla legislazione riguardante l’Imposta sugli Intrattenimenti, il regime speciale IVA spettacoli nonché il regime speciale di cui alla Legge 398/91, elementi relativi all’oggetto delle convenzioni stipulate da SIAE con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, elementi di cultura generale; test psico-attitudinali, conoscenza delle principali funzioni relative all’utilizzo del pacchetto Office);

(un test a risposta multipla su elementi di diritto d’autore, elementi dell’organizzazione e funzionamento di SIAE, Statuto e Regolamenti, elementi di diritto tributario con particolare riferimento alla legislazione riguardante l’Imposta sugli Intrattenimenti, il regime speciale IVA spettacoli nonché il regime speciale di cui alla Legge 398/91, elementi relativi all’oggetto delle convenzioni stipulate da SIAE con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, elementi di cultura generale; test psico-attitudinali, conoscenza delle principali funzioni relative all’utilizzo del pacchetto Office); prova orale (colloquio che verterà su elementi di diritto d’autore, elementi dell’organizzazione e funzionamento di SIAE (Statuto e Regolamenti) ed elementi di diritto tributario con particolare riferimento alla legislazione riguardante l’Imposta sugli Intrattenimenti, il regime speciale IVA spettacoli nonché il regime speciale di cui alla Legge 398/91, elementi relativi all’oggetto delle convenzioni stipulate da SIAE con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).

Come candidarsi

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere trasmesse per via telematica alla SIAE registrandosi sul sito entro e non oltre le ore 12:00 del 28 aprile 2022.

All’interno dell’area “Candidature” sarà possibile selezionare al massimo due circoscrizioni mandatarie.

I candidati selezionati svolgeranno un periodo di affiancamento della durata di quattro mesi presso la sede da cui dipende la circoscrizione mandataria per la quale saranno stati prescelti.

La sottoscrizione del contratto di mandato avverrà all’esito di un giudizio positivo sul superamento del predetto periodo di affiancamento.

Per maggiori dettagli consulta il bando.