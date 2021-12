Lavoro all’Inps, nuovo bando di concorso per 63 infermieri

L’INPS ha indetto un concorso per il reclutamento di 63 infermieri da acquisire in assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, d. lgs. 165/2001 e s.m.i.

L’assegnazione temporanea in posizione di comando avrà una durata annuale e potrà eventualmente essere estesa fino a 3 anni in base alle esigenze organizzative dell’Istituto.

Gli aspiranti candidati avranno tempo fino al 23 dicembre per presentare la domanda di partecipazione.

Concorso Inps infermieri: requisiti

Il concorso è rivolto a infermieri INPS in possesso dei seguenti requisiti:

dipendenti di ruolo, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2000 e s.m.i.;

inquadramento, presso l’amministrazione di provenienza, in area C comparto Funzioni Centrali o categoria equivalente;

idoneità allo svolgimento delle mansioni;

laurea triennale / di primo livello in scienze infermieristiche o titoli equipollenti indicati nel bando;

iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche;

anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 5 anni presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2000 e s.m.i., di cui almeno 3 nell’area o categoria richiesta nel bando;

assenza di condanne penali;

non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la scadenza dell’avviso di selezione, né avere procedimenti disciplinari in corso.

Concorso Inps infermieri: sedi

I posti messi a disposizione saranno così suddivisi:

Piemonte – Asti (AT): 2; Ivrea (TO): 1; Vercelli (VC): 1;

– Asti (AT): 2; Ivrea (TO): 1; Vercelli (VC): 1; Liguria – Imperia (IM): 1; Sestri Levante (GE): 1;

– Imperia (IM): 1; Sestri Levante (GE): 1; Lombardia – Lecco (LC): 1; Lodi (LO): 1; Monza (MB): 1; Mantova (MN): 1; Pavia (PV):2;

– Lecco (LC): 1; Lodi (LO): 1; Monza (MB): 1; Mantova (MN): 1; Pavia (PV):2; Veneto – Belluno (BL): 1; Rovigo (RO): 2; S. Donà di Piave (VE): 1, Venezia (VE): 2;

– Belluno (BL): 1; Rovigo (RO): 2; S. Donà di Piave (VE): 1, Venezia (VE): 2; Trentino-Alto Adige – Bolzano (BZ): 2;

– Bolzano (BZ): 2; Friuli-Venezia Giulia – Pordenone (PN): 2; Trieste (TS): 1;

– Pordenone (PN): 2; Trieste (TS): 1; Emilia-Romagna – Bologna (BO): 1; Imola (BO): 1; Forlì (FC): 1; Piacenza (PC): 1; Ravenna (RA):1; Rimini (RN): 2;

– Bologna (BO): 1; Imola (BO): 1; Forlì (FC): 1; Piacenza (PC): 1; Ravenna (RA):1; Rimini (RN): 2; Toscana – Pistoia (PT): 2; Prato (PO): 1;

– Pistoia (PT): 2; Prato (PO): 1; Lazio – Frosinone (FR): 2; Latina (LT): 1; Rieti (RI): 1; Viterbo (VT): 1;

– Frosinone (FR): 2; Latina (LT): 1; Rieti (RI): 1; Viterbo (VT): 1; D.C.M. Roma – Casilino/Prenestino (RM): 2; EUR (RM): 3;

– Casilino/Prenestino (RM): 2; EUR (RM): 3; Campania – Caserta (CE): 3;

– Caserta (CE): 3; Molise – Isernia (IS): 1

– Isernia (IS): 1 Basilicata – Potenza (PZ): 1;

– Potenza (PZ): 1; Calabria – Cosenza (CS): 1; Rossano (CS): 1; Catanzaro (CZ): 3; Lamezia Terme (CZ): 2; Crotone (KR): 2; Vibo Valentia (VV): 2;

– Cosenza (CS): 1; Rossano (CS): 1; Catanzaro (CZ): 3; Lamezia Terme (CZ): 2; Crotone (KR): 2; Vibo Valentia (VV): 2; Sicilia – Sciacca (AG): 1; Caltanissetta (CL): 1;

– Sciacca (AG): 1; Caltanissetta (CL): 1; Sardegna – Cagliari (CA): 1; Nuoro (NU): 1.

Le selezioni

L’iter selettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli professionali, formativi e delle esperienze lavorative dichiarate;

un colloquio motivazionale e attitudinale

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione al concorso Inps infermieri potrà essere presentata per via telematica tramite il sito INPS accedendo con apposite credenziali SPID o CIE o CNS entro le ore 12 del 23 dicembre 2021.

Sarà possibile candidarsi per una o più sedi nell’ambito di una sola Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento metropolitano.

Tutti i dettagli sul concorso e sulle sedi di assegnazione sono consultabili all’interno del bando.