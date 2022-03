Lavoro McDonald’s, assunzioni anche nel Sud Italia: ecco dove

Tantissime le opportunità di lavoro offerte da McDonald’s in Italia e al Sud, in base a un piano di crescita che prevede 5000 nuovi ingressi in tutta la Penisola, l’apertura di nuovi locali e il potenziamento di quelli già operativi.

In particolare, al momento l’azienda ricerca soprattutto addetti alla ristorazione, dotati di un approccio multitasking, buone capacità di gestione del tempo e orientamento al cliente.

Entro il 12 marzo sarà possibile presentare la propria candidatura in tutta Italia, tramite un apposito form disponibile sul sito McDonald’s, grazie al quale caricare il proprio cv, specificare la disponibilità oraria e le mansioni desiderate. I candidati ritenuti idonei saranno successivamente contattati per svolgere un colloquio individuale.

Le nuove leve saranno assunte con contratto stabile e saranno costantemente affiancate nel loro percorso di crescita e sostenuti anche grazie a corsi di formazione interni e borse di studio.

Tutti gli annunci disponibili, suddivisi per città, potranno sempre essere consultati nell’area “Entra nel team”, all’interno della sezione “Offerte di lavoro” del sito aziendale.

Cosa fa l’addetto alla ristorazione in McDonald’s

L’attività dell’addetto alla ristorazione si snoderà tra la cucina e la sala ristorante. In cucina i neoassunti impareranno a preparare i prodotti, a relazionarsi con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti e a conoscere tutti gli elementi necessari per la gestione di una cucina professionale. In sala accoglieranno e supporteranno i clienti nella scelta del menù, per rendere positiva e piacevole la loro esperienza.

Lavoro McDonald’s: requisiti generali

Per entrare a far parte della grande famiglia McDonald’s come addetto alla ristorazione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

​flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i week-end e giorni festivi;

diploma di scuola media superiore;

ottime doti relazionali;

orientamento al lavoro di squadra.

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

In Sicilia previste 150 nuove assunzioni

Le posizioni aperte in Sicilia saranno in totale 150 e riguarderanno i ristoranti di Agrigento (10 assunzioni), Palermo (40 assunzioni), Catania (20 assunzioni), San Giovanni La Punta (10 assunzioni), Giarre (10 assunzioni), Misterbianco (10 assunzioni), Belpasso (10 assunzioni), Ragusa (5 assunzioni), Vittoria (5 assunzioni), Siracusa (15 assunzioni), Melilli (5 assunzioni), Trapani (5 assunzioni), Castelvetrano (5 assunzioni).

Anche in questo caso sarà possibile presentare la propria candidatura attraverso il form presente sul sito della multinazionale.

Ecco le posizioni al momento aperte nelle altre regioni del Sud Italia.

Abruzzo

Campania

Molise

Addetto Ristorazione Campobasso (CB) – Scadenza: 17 marzo 2022

Puglia

Sardegna