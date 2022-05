Lavoro nel turismo, opportunità nel Gruppo Domina: assunzioni per il 2022

Opportunità di lavoro nel settore del turismo: il Gruppo Domina, infatti, cerca figure da inserire nelle proprie strutture ricettive.

Domina è un brand internazionale che gestisce resort in Italia e nel resto del mondo, come il Resort Coral Bay di Sharm el Sheikh, in Egitto e il Residence Borgo degli Ulivi, nei pressi Lago di Garda, l’Hotel Zagarella di Santa Flavia, in provincia di Palermo.

Due tipologie di figure ricercate

Sono due le tipologie di figure professionali ricercate: il Sales Consultant, che si occuperà dell’acquisizione di nuovi clienti e dell’intera trattativa commerciale attraverso la presentazione di offerte di vendita su misura per i clienti e il Sales Support, figura che sarà inserita all’interno del team commerciale per sviluppare e gestire le relazioni con i clienti già acquisiti.

Requisiti

I requisiti richiesti sono soprattutto lo spirito d’iniziativa, autonomia organizzativa, precisione, tenacia, disponibilità e affidabilità, ma anche ottime capacità comunicative, propensione al lavoro in team e una buona conoscenza della lingua inglese. È inoltre richiesta una grande disponibilità a trasferirsi all’estero o comunque in una località italiana diversa da quella di residenza per almeno 3-4 settimane continuative.

Training intensivo

Prima di entrare a far parte del team il Gruppo Domina offrirà la possibilità di immergersi a pieno nella realtà aziendale, con tre settimane di training intensivo e il costante affiancamento da parte di un coach, che seguirà lo sviluppo personale e professionale dei candidati. Questo perché lavorare all’interno dei resort del Gruppo Domina significa far parte di un’azienda proiettata al futuro, fatta di persone curiose e preparate, che accompagneranno il lavoratore in un percorso di crescita strutturato e continuo.

Alla fine del periodo formativo gli idonei saranno assunti a tempo pieno con uno stipendio mensile e un bonus basato sulle performance. È inoltre prevista la sistemazione in un contesto alberghiero di alto livello e l’attivazione di un’assicurazione sanitaria.

Come candidarsi

Chi volesse partecipare alla selezione dovrà inviare il proprio curriculum vitae con foto all’indirizzo selezione@domina.it.