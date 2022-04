Lavoro nel turismo, opportunità nel gruppo Domina: come candidarsi

Possibilità di lavoro nel mondo del turismo con il Gruppo Domina. In particolare, si cercano persone da assumere a tempo pieno e da inserire oin una delle realtà del gruppo: Resort Coral Bay Sharm el Sheikh, in Egitto, Hotel Zagarella Santa Flavia, in Sicilia, e Residence Borgo degli Ulivi nel Lago di Garda.

“Un’azienda proiettata al futuro – si legge in una nota del Gruppo Domina – fatta di persone curiose e preparate che accompagneranno in un percorso di crescita strutturato e continuo, volto ad acquisire nuove competenze e a valorizzare le caratteristiche e passioni personali”.

Il ruolo

In base alle esperienze e propensioni, chi lavorerà per il gruppo potrà ricoprire ruoli differenti. In particolare, le figure ricercate sono quella del Sales Support, per offrire un importante supporto al team commerciale nello sviluppo e nella gestione delle relazioni con clienti già acquisiti; e, inoltre, si cwerca quella del Sales che si occuperà dell’acquisizione di nuovi clienti e dell’intera trattativa commerciale attraverso la presentazione di offerte di vendita personalizzate ai clienti.

I requisiti

I requisiti richiesti per proporre la propria candidatura sono:

Spirito di iniziativa e autonomia organizzativa

Precisione, tenacia, disponibilità e affidabilità

Ottime capacità comunicative e propensione al lavoro in team

Buona conoscenza della lingua inglese

I candidati devono avere una forte motivazione a lavorare in altri Paesi o in località italiana diversa da quella di residenza per periodi di almeno 3/4 settimane continuative. L’eventuale destinazione è subordinata al profilo del candidato, alla sua preparazione, e alle necessità aziendali.

Cosa si offre

3 settimane di training intensivo

Formazione continua

La presenza costante di coach per la crescita personale e professionale

Compenso mensile composto da un bonus basato sulle performance

Sistemazione in un contesto alberghiero di alto livello

Assicurazione sanitaria

Ambiente di lavoro stimolante

Per approfondimenti sull’azienda visita il sito www.domina.it