Lavoro in Poste italiane, ultimi giorni per candidarsi come portalettere

Lavoro, mancano ancora pochi giorni per candidarsi come portalettere in Poste Italiane in tutta Italia. I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata.

Gli aspiranti candidati potranno inviare la candidatura entro il 23 gennaio.

Lavoro di portalettere in Poste: requisiti generali

Per partecipare non sono richieste conoscenze specialistiche, ma solo il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore;

Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Lavoro di portalettere in Poste: la selezione

Solo i candidati considerati idonei riceveranno, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una mail all’indirizzo di posta elettronica, indicato in fase di invio della candidatura, dalla Società Giunti OS info.giuntitesting@giuntipsy.com, società incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico).

La mail includerà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le istruzioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase dell’iter selettivo, che prevederà un colloquio orale e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo, che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Dopo il superamento delle selezioni sarà necessario presentare idonea documentazione relativa al titolo di studio nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.

Come fare domanda

Per partecipare alla selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “posizioni aperte” disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro “Portalettere” e compilare il form dedicato entro il 23 gennaio 2022.

La procedura, oltre ai dati anagrafici, consentirà di indicare le proprie esperienze professionali e i titoli di studio (potranno essere inseriti manualmente o importarti direttamente dal proprio profilo linkedin), caricare cv ed eventuali attestati.

I candidati potranno indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Invia la tua candidatura.