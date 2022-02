Lavoro in Poste italiane, assunzioni per portalettere e consulenti finanziari

Buone notizie per chi cerca lavoro: il Gruppo Poste Italiane torna ad assumere. A renderlo noto la stessa azienda tramite i suoi canali ufficiali. Ci si potrà candidare in pochi giorni. Il termine ultimo previsto per l’invio delle candidature per portalettere e per consulenti finanziari sarà il 27 febbraio.

L’obiettivo di Poste italiane, azienda leader nel settore dei servizi postali, bancari e finanziari, in Italia, è quello di rafforzare le diverse aree aziendali, puntando su nuove risorse umane e migliorando la filiera logistico-postale.

Lavoro in Poste Italiane: le nuove opportunità

Al momento l’azienda è alla ricerca di portalettere e giovani brillanti laureati da inserire come consulenti finanziari in tutta Italia.

Portalettere

Per candidarsi sarà necessario un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, la patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale e per la sola provincia di Bolzano il patentino del bilinguismo.

I portalettere saranno inseriti con contratto a tempo determinato in base alle specifiche esigenze aziendali.

La selezione consisterà in un test attitudinale, un colloquio conoscitivo e una prova d’idoneità alla guida del motomezzo, effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Sede di lavoro: Italia

Scadenza invio candidature: 27 febbraio 2022.

Consulenti finanziari

Le figure selezionate svolgeranno attività un lavoro di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi all’interno della rete degli uffici di Poste italiane e saranno assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante.

I candidati saranno coinvolti in un Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione dell’azienda. Dopodichè comincerà l’iter selettivo vero e proprio. In caso di superamento della selezione i neoassunti parteciperanno a percorsi di formazione e affiancamento, così da sviluppare le proprie competenze trasversali e tecnico-specialistiche.

Sede di lavoro: Italia

Scadenza invio candidature: 27 febbraio 2022.

Come presentare la domanda

Per partecipare alla selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “Posizioni aperte”, disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro di proprio interesse e compilare il form dedicato.

Invia la tua candidatura per il profilo di portalettere.

Invia la tua candidatura per il profilo di consulente finanziario.