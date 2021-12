Lavoro in Trenitalia, opportunità per laureati e diplomati anche al Sud

Opportunità di lavoro in Trenitalia per diplomati e laureati. La principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, infatti, è alla ricerca di varie figure da inserire a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante in diverse città italiane.

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati alcuni annunci di lavoro destinati a laureati e diplomati, con profili prevalentemente tecnici, che scadranno il 3, il 7, il 9 e il 14 gennaio.

Lavoro in Trenitalia: le figure richieste

Lavoro, ecco i principali profili ricercati da Trenitalia: