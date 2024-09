Max Mara Palermo e non solo, nuove assunzioni in vista

Se stai cercando un’opportunità di lavoro nel mondo della moda a Palermo, Max Mara potrebbe essere il posto giusto per te. Il rinomato brand di moda italiano, fondato nel 1951, offre non solo una vasta gamma di prodotti di alta qualità, ma anche numerose opportunità di impiego sia nei punti vendita che nella sede centrale, con opzioni di stage e percorsi di formazione. In questo articolo esploreremo le principali offerte di lavoro disponibili, le modalità di candidatura e i programmi di formazione offerti da Max Mara.

Max Mara: una panoramica

Max Mara è uno dei più noti marchi italiani di moda e vanta una presenza globale con oltre 2.500 negozi diretti e 10.000 punti vendita multibrand in più di 100 Paesi. Oltre alla linea principale Max Mara, il gruppo gestisce brand come Sportmax, Max&Co., Marella e Marina Rinaldi, offrendo così una vasta gamma di possibilità lavorative per chiunque voglia entrare nel mondo della moda.

Assunzioni Max Mara

Max Mara è sempre alla ricerca di nuovi talenti per ampliare il proprio team, sia a livello di negozio che di sede centrale. Le assunzioni coprono diversi ruoli e livelli di esperienza, da profili junior a professionisti esperti. Le opportunità di lavoro includono contratti sia a tempo determinato che indeterminato, in linea con la filosofia del brand di offrire possibilità di crescita e sviluppo a lungo termine.

Offerte di lavoro in sede

La sede centrale di Max Mara, situata a Reggio Emilia, è il cuore dell’azienda e offre un’ampia gamma di opportunità professionali. Tra i ruoli ricercati troviamo figure amministrative, creative e tecniche, come:

Addetto alla logistica

Corporate legal coordinator

Specialista modelli 3D

Retail events specialist (con conoscenza della lingua araba)

Queste posizioni sono adatte a chi ha competenze specifiche nel campo e offre la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e internazionale.

Offerte di lavoro nei negozi Max Mara a Palermo

Per chi è interessato a lavorare direttamente nel mondo del retail, i negozi Max Mara di Palermo rappresentano un’opportunità eccellente. Le principali posizioni aperte riguardano:

Shop assistant: una delle figure più richieste nei negozi del brand, specialmente per chi ha già esperienza nel settore delle vendite e una passione per la moda.

Responsabile di negozio: una figura di leadership che gestisce il punto vendita e coordina il team, garantendo che il negozio raggiunga i target di vendita e mantenga gli standard elevati di Max Mara.

Stage in Max Mara

L’azienda offre anche numerose opportunità di stage per giovani laureati o diplomati, interessati a sviluppare competenze nel settore moda. Gli stage sono una delle vie d’accesso più utilizzate per entrare a far parte dell’azienda, in particolare per profili junior.

Alcune delle posizioni di stage attualmente disponibili includono:

Stage back office commerciale estero

Stage showroom

Campaign marketing specialist (internship)

Per questi ruoli, Max Mara ricerca giovani con forte passione per la moda, ottime capacità relazionali e, preferibilmente, qualche esperienza nel settore.

Percorsi di formazione e lavoro

Per chi desidera intraprendere una carriera nella moda e nel retail, Max Mara ha sviluppato percorsi di formazione specifici, tra cui:

Retail Academy : un programma formativo di 18 mesi che combina teoria e pratica, rivolto a laureati con passione per la moda. I partecipanti possono lavorare sia in Italia che all’estero e alla fine del percorso hanno la possibilità di essere assunti come Retail Supervisors.

: un programma formativo di 18 mesi che combina teoria e pratica, rivolto a laureati con passione per la moda. I partecipanti possono lavorare sia in Italia che all’estero e alla fine del percorso hanno la possibilità di essere assunti come Retail Supervisors. International Junior Manager Program : un percorso di sviluppo manageriale per laureati in discipline economiche, con rotazioni in diverse aree aziendali.

: un percorso di sviluppo manageriale per laureati in discipline economiche, con rotazioni in diverse aree aziendali. Technical Academy: un programma che forma esperti tecnici del prodotto, con job rotation tra i reparti di progettazione e operations.

Altre offerte di lavoro in Lombardia e Sicilia

Oltre alle opportunità di lavoro a Palermo, Max Mara offre numerose posizioni aperte in altre regioni italiane come la Lombardia e la Sicilia. Le posizioni attualmente disponibili includono ruoli nel retail e nel supporto ai punti vendita, con particolare attenzione alle città di Milano e Palermo. Di seguito alcune delle posizioni chiave:

Jr Retail Visual Merchandiser – Milano : Questa posizione è ideale per chi ha una forte sensibilità estetica e passione per il mondo della moda. Il Jr Retail Visual Merchandiser si occupa di allestire e mantenere l’immagine dei negozi, garantendo che i prodotti siano esposti in modo accattivante per i clienti.

: Questa posizione è ideale per chi ha una forte sensibilità estetica e passione per il mondo della moda. Il Jr Retail Visual Merchandiser si occupa di allestire e mantenere l’immagine dei negozi, garantendo che i prodotti siano esposti in modo accattivante per i clienti. Retail Supervisor – Palermo : Questo ruolo di supervisore nel punto vendita di Palermo prevede la gestione operativa del negozio, il coordinamento del team di vendita e il raggiungimento degli obiettivi commerciali. Si richiedono capacità di leadership e di gestione di un team.

: Questo ruolo di supervisore nel punto vendita di Palermo prevede la gestione operativa del negozio, il coordinamento del team di vendita e il raggiungimento degli obiettivi commerciali. Si richiedono capacità di leadership e di gestione di un team. Retail Visual Merchandiser – Milano : Figura simile al Jr Visual Merchandiser, ma con maggiore esperienza e responsabilità. Si occupa di garantire che l’immagine dei negozi rispecchi sempre la filosofia e gli standard del brand Max Mara.

: Figura simile al Jr Visual Merchandiser, ma con maggiore esperienza e responsabilità. Si occupa di garantire che l’immagine dei negozi rispecchi sempre la filosofia e gli standard del brand Max Mara. Showroom Receptionist – Milano : Questa figura si occuperà dell’accoglienza clienti e della gestione delle attività di front-office nello showroom Max Mara. Un’ottima opportunità per chi ha esperienza in ambito reception e una buona conoscenza dell’inglese.

: Questa figura si occuperà dell’accoglienza clienti e della gestione delle attività di front-office nello showroom Max Mara. Un’ottima opportunità per chi ha esperienza in ambito reception e una buona conoscenza dell’inglese. Showroom Seller – Milano: Il venditore di showroom assiste i clienti durante il processo d’acquisto, fornendo consigli esperti sui prodotti e assicurandosi che l’esperienza di acquisto sia di altissimo livello.

Queste posizioni si aggiungono a quelle già elencate per il negozio di Palermo, offrendo opportunità per chi desidera lavorare in una delle più prestigiose case di moda italiane, sia in Sicilia che in Lombardia.

Come candidarsi per lavorare in Max Mara

Candidarsi per lavorare in Max Mara è semplice. Le posizioni aperte sono pubblicate sul portale ufficiale del gruppo, dove è possibile registrare il proprio CV e candidarsi direttamente online. Max Mara offre un processo di selezione strutturato che include uno screening iniziale dei curriculum, videocolloqui e assessment di gruppo con gli specialisti delle risorse umane. Questo garantisce che ogni candidato abbia un’opportunità equa e che il ruolo assegnato sia perfettamente allineato alle sue competenze e aspirazioni.

Max Mara rappresenta una delle principali realtà del mondo della moda a livello internazionale e offre numerose possibilità di carriera a chi desidera entrare in questo settore. Con un forte focus sulla formazione e lo sviluppo professionale, l’azienda si distingue non solo per i suoi prodotti di qualità, ma anche per l’investimento costante nelle sue risorse umane. Se sogni di lavorare nella moda, Palermo offre un’opportunità unica per entrare in contatto con questo brand iconico.