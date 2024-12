Maximall Pompeii: il più grande centro commerciale del Sud Italia

Maximall Pompeii: tutto pronto per l’inaugurazione

Il Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata, si prepara a diventare il centro commerciale più grande del Sud Italia. L’apertura ufficiale è fissata per il 7 dicembre 2024, una data che rappresenterà un momento storico per l’area vesuviana. Il complesso promette di diventare un punto di riferimento per lo shopping, l’intrattenimento e il turismo in Campania, attirando visitatori da tutta Italia e oltre.

Un polo commerciale di dimensioni straordinarie

Con una superficie totale di 200.000 metri quadrati, il Maximall Pompeii sarà un vero colosso nel panorama commerciale italiano. Il centro ospiterà:

240 negozi , con marchi prestigiosi come Zara, Armani, Patrizia Pepe e Hugo Boss;

, con marchi prestigiosi come Zara, Armani, Patrizia Pepe e Hugo Boss; 40 attività di ristorazione, dalle catene internazionali alle proposte locali di alta qualità.

Il design moderno e funzionale si sviluppa su due piani e include una vasta gamma di servizi pensati per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età.

Maximall Pompeii – Oltre 1.500 opportunità di lavoro: i profili richiesti

L’apertura del Maximall Pompeii porterà con sé circa 1.500 nuove opportunità lavorative, rappresentando una risorsa fondamentale per l’occupazione nella regione. Le figure richieste spaziano tra diversi settori, offrendo occasioni sia per giovani al primo impiego che per professionisti con esperienza.

Ecco un elenco dei principali profili ricercati:

Addetti alle vendite (commessi) per i negozi presenti;

per i negozi presenti; Store manager e supervisori;

e supervisori; Personale per la ristorazione , inclusi camerieri, baristi, cuochi e pizzaioli;

, inclusi camerieri, baristi, cuochi e pizzaioli; Receptionist e personale alberghiero per l’hotel a 4 stelle;

per l’hotel a 4 stelle; Addetti alla sicurezza e vigilanti ;

; Magazzinieri e operatori di logistica ;

; Operatori delle pulizie per garantire l’igiene delle aree comuni e dei negozi.

Requisiti e modalità di candidatura

Alcune posizioni prevedono requisiti specifici. Ad esempio:

Per i ruoli di consulente alla vendita in settori specializzati (come erboristerie o negozi di cosmetici), è richiesta una laurea pertinente, ad esempio in Biologia o Scienze Naturali.

Per i ruoli manageriali, è richiesta esperienza pregressa nel settore retail o nella gestione di punti vendita.

Le candidature possono essere inviate attraverso il sito ufficiale del gruppo IrgenRE, dove è possibile accedere alla sezione “Lavora con noi” per compilare il form e inviare il curriculum.

Intrattenimento e servizi esclusivi: un’esperienza a 360 gradi

Il Maximall Pompeii non è solo un centro commerciale, ma un vero e proprio polo di intrattenimento per tutta la famiglia. Tra i servizi disponibili:

Cinema multisala con 8 sale , per offrire un’esperienza cinematografica moderna;

, per offrire un’esperienza cinematografica moderna; Auditorium da 1.000 posti , ideale per spettacoli, concerti e conferenze;

, ideale per spettacoli, concerti e conferenze; Teatro e spazi per eventi culturali e aziendali;

e spazi per eventi culturali e aziendali; Hotel a 4 stelle con 135 camere , gestito dal prestigioso gruppo Marriott;

, gestito dal prestigioso gruppo Marriott; Parcheggio con 5.000 posti auto, inclusi 30 posti riservati agli autobus turistici.

Inoltre, saranno presenti spazi verdi e aree relax, pensati per offrire un ambiente accogliente e sostenibile.

Maximall Pompeii – Tabella riepilogativa delle informazioni principali

Caratteristica Dettagli Data di inaugurazione 7 dicembre 2024 Superficie totale 200.000 mq (50.000 mq coperti) Numero di negozi 240 Attività di ristorazione 40 Servizi principali Cinema multisala, auditorium, teatro, hotel a 4 stelle Posti auto 5.000 posti auto, più 30 per autobus turistici Opportunità di lavoro Circa 1.500 posti disponibili Marchi di rilievo Zara, Armani, Patrizia Pepe, Hugo Boss Area Torre Annunziata, provincia di Napoli



Un impatto significativo sul territorio

Oltre a essere un polo commerciale, il Maximall Pompeii rappresenta un’importante iniziativa per la riqualificazione dell’area vesuviana. Il progetto prevede infrastrutture moderne, una rete viaria migliorata e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, con tecnologie all’avanguardia per il risparmio energetico.

L’apertura del Maximall Pompeii si preannuncia come una tappa fondamentale per lo sviluppo economico del Sud Italia, con benefici tangibili in termini di occupazione, turismo e valorizzazione del territorio.