Ministero della Difesa: concorso per 10 Sottotenenti Psicologi

Ci sarà tempo fino al 17 giugno per presentare la domanda

La selezione sarà riservata ai laureati magistrali in psicologia in possesso di abilitazione

I candidati dovranno sostenere diverse prove

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2021, all’interno della sezione n. 39 Concorsi ed Esami, il bando di concorso per la selezione di 10 Sottotenenti Psicologi, in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.

Un posto sarà riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

I requisiti

Per poter partecipare al concorso occorrerà possedere i seguenti requisiti:

non aver superato il giorno di compimento del 35° anno di età;

godimento dei diritti civili e politici;

essere in possesso di laurea magistrale in Psicologia (o titoli di studio equipollenti) e abilitazione all’esercizio della professione;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una PA, licenziati dal lavoro alle dipendenze di PA a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

La selezione

Il concorso prevederà lo svolgimento delle seguenti prove:

prova scritta di cultura generale e militare (quiz a risposta multipla su lingua italiana, temi di attualità, educazione civica, storia, geografia, matematica, normativa di interesse delle Forze Armate);

(quiz a risposta multipla su lingua italiana, temi di attualità, educazione civica, storia, geografia, matematica, normativa di interesse delle Forze Armate); accertamento scritto di lingua inglese (test con 60 quesiti a risposta multipla);

(test con 60 quesiti a risposta multipla); prova scritta di cultura tecnico-professionale (svolgimento di un componimento su materie tecnico-professionali);

(svolgimento di un componimento su materie tecnico-professionali); valutazione dei titoli ;

; prove di efficienza fisica (il prospetto delle prove è riportato all’interno dell’all. C del bando);

(il prospetto delle prove è riportato all’interno dell’all. C del bando); accertamenti sanitari (i concorrenti idonei alla prova di efficienza fisica saranno valutati da un’apposita commissione che prima di eseguire la visita medica generale disporrà una serie di accertamenti specialistici e di laboratorio come indicato all’interno del bando);

(i concorrenti idonei alla prova di efficienza fisica saranno valutati da un’apposita commissione che prima di eseguire la visita medica generale disporrà una serie di accertamenti specialistici e di laboratorio come indicato all’interno del bando); accertamento attitudinale (le aree di indagine saranno l’adattabilità al contesto militare, l’area emozionale, l’area relazionale e l’area del lavoro);

(le aree di indagine saranno l’adattabilità al contesto militare, l’area emozionale, l’area relazionale e l’area del lavoro); prova orale (colloquio della durata massima di 40 minuti diretto alla valutazione delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina).

Le prove si svolgeranno presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, caserma “Gonzaga del Vodice”, viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il calendario che verrà reso noto successivamente sul portale del Ministero della Difesa.

La valutazione dei titoli

Il punteggio massimo che potrà essere assegnato ai titoli di merito sarà pari a 10/30, così suddivisi:

laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso fino a 1 punto (voto pari a 101, punti 0,10; voto pari a 102, punti 0,20; voto pari a 103, punti 0,30; voto pari a 104, punti 0,40; voto pari a 105, punti 0,50; voto pari a 106, punti 0,60; voto pari a 107, punti 0,70; voto pari a 108, punti 0,80; voto pari a 109, punti 0,90; voto pari a 110 ovvero 110 e lode, 1 punto);

prevista per la partecipazione al concorso fino a 1 punto (voto pari a 101, punti 0,10; voto pari a 102, punti 0,20; voto pari a 103, punti 0,30; voto pari a 104, punti 0,40; voto pari a 105, punti 0,50; voto pari a 106, punti 0,60; voto pari a 107, punti 0,70; voto pari a 108, punti 0,80; voto pari a 109, punti 0,90; voto pari a 110 ovvero 110 e lode, 1 punto); titoli accademici e tecnici fino a 5 punti (0,25 punti per ogni master di I Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta; 0,50 punti per ogni master di II Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta; 1 punto per ogni ulteriore laurea magistrale; 1/30 punti per corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 2/30 punti per corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale; 2 punti per ogni dottorato Universitario di ricerca; 3 punti per la specializzazione in psicoterapia);

fino a 5 punti (0,25 punti per ogni master di I Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta; 0,50 punti per ogni master di II Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta; 1 punto per ogni ulteriore laurea magistrale; 1/30 punti per corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 2/30 punti per corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale; 2 punti per ogni dottorato Universitario di ricerca; 3 punti per la specializzazione in psicoterapia); pubblicazioni a stampa di carattere tecnico – scientifico fino a 1 punto (0,20 punti per ogni testo pubblicato come unico autore; 0,10 punti per ogni testo pubblicato insieme ad altri);

fino a 1 punto (0,20 punti per ogni testo pubblicato come unico autore; 0,10 punti per ogni testo pubblicato insieme ad altri); servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato fino a 1 punto (servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio);

fino a 1 punto (servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio); possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco fino a 2 punti (C1 punti 2; B2 punti 1,5; B1 punti 1; A2 punti 0,50).

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata telematicamente, tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa https://concorsi.difesa.it, secondo le istruzioni fornite all’interno del bando, entro il 17 giugno 2021.

Per poter usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di apposite chiavi di accesso che saranno fornite dopo aver effettuato la registrazione all’interno del portale del Ministero.

Per tutti i dettagli consulta il bando completo.