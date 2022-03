Ministero Interno: concorso per 1360 prefetti, dirigenti e funzionari

Il Ministero dell’Interno si appresta a bandire nuovi concorsi nel 2022. Il Decreto Milleproroghe ha fissato, infatti, al 31 dicembre il termine ultimo entro cui effettuare vari inserimenti già autorizzati per il triennio 2018-2020 e 2019-2021 e non ancora portati a termine.

I bandi di concorso serviranno a selezionare personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’Interno a tempo pieno e indeterminato per un totale di 1360 posti.

I posti messi a bando

I posti disponibili saranno così ripartiti:

n. 70 consiglieri;

n. 10 dirigenti di seconda fascia;

n. 200 funzionari (area funzionale III, posizione economica F1);

n. 150 funzionari (area funzionale II, posizione economica F2);

n. 800 funzionari (area funzionale II, posizione economica F2);

n. 130 prefetti.

Come candidarsi

I testi dei bandi di concorso, una volta pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, saranno resi disponibili anche sul portale ufficiale del Ministero dell’Interno.

Sempre tramite lo stesso sito sarà poi possibile inviare la propria candidatura per via telematica seguendo le istruzioni indicate nei bandi.

Per candidarsi sarà necessario il possesso di apposite credenziali SPID (Sistema di Identità Pubblico Digitale).