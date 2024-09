Novartis: 300 nuove assunzioni e 80 milioni a Torre Annunziata

L’espansione dello stabilimento Novartis a Torre Annunziata rappresenta un’importante opportunità per il Sud Italia, sia in termini di crescita economica che di occupazione. L’azienda farmaceutica ha infatti avviato un massiccio piano di investimenti, con l’obiettivo di ampliare il sito produttivo campano, già uno dei poli industriali più rilevanti della regione. Questo progetto prevede 300 nuove assunzioni e un investimento di circa 80 milioni di euro entro il 2025.

Un polo farmaceutico in crescita

Lo stabilimento Novartis a Torre Annunziata, che attualmente impiega circa 600 persone, è destinato a diventare uno dei principali centri produttivi dell’azienda in Italia. La fabbrica, che già si estende su una superficie di 150.000 metri quadrati, punta ad aumentare sensibilmente la propria capacità produttiva grazie all’introduzione di nuove tecnologie e linee produttive. Secondo i piani aziendali, entro il 2025 l’impianto sarà in grado di produrre fino a 10 miliardi di pillole l’anno, destinate all’esportazione in oltre 110 Paesi.

Novartis investe per l’innovazione

Il progetto di ampliamento prevede un investimento complessivo di 80 milioni di euro, suddiviso in varie fasi. Nel 2024, Novartis ha già stanziato una parte di questo budget, circa 32 milioni di euro, destinati alla realizzazione di nuovi reparti produttivi e all’acquisto di macchinari avanzati per la produzione di farmaci innovativi e imballaggi.

Questo investimento rientra in una strategia più ampia che mira a consolidare la posizione di Novartis nel mercato farmaceutico globale, incrementando anche l’export di prodotti made in Italy. Negli ultimi anni, infatti, la Campania ha visto crescere notevolmente le esportazioni farmaceutiche, con un aumento del 475% tra il 2018 e il 2023.

Opportunità di lavoro in Novartis

Le nuove assunzioni sono uno degli aspetti più rilevanti del piano di sviluppo. Nel corso del 2024 saranno inseriti 150 nuovi lavoratori, che diventeranno 300 a pieno regime. Le posizioni riguarderanno vari settori, dalla produzione e imballaggio dei medicinali, fino a figure più tecniche come ingegneri e ricercatori, che contribuiranno allo sviluppo delle nuove linee produttive.

Queste assunzioni rappresentano una grande opportunità per i giovani e i professionisti del Sud Italia, soprattutto in un’area che negli ultimi anni ha sofferto di difficoltà economiche. L’arrivo di Novartis rafforza non solo il tessuto produttivo locale, ma anche la capacità attrattiva della Campania nei confronti di investitori esteri.

Come candidarsi

Per chi fosse interessato a lavorare con Novartis, le candidature verranno aperte progressivamente in base all’avanzamento del piano di ampliamento. Gli interessati possono già consultare il portale “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Novartis, dove sono elencate tutte le posizioni disponibili a livello nazionale e internazionale. In particolare, si consiglia di monitorare costantemente questa sezione per essere aggiornati sulle nuove opportunità lavorative presso il sito di Torre Annunziata.

L’impatto sull’economia locale

L’espansione dello stabilimento di Novartis non si limita a creare nuove opportunità di lavoro, ma ha un impatto significativo sull’intera economia locale. L’investimento da 80 milioni di euro contribuisce infatti al rilancio dell’area di Torre Annunziata, migliorando la sua capacità competitiva a livello globale. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno di numerosi esponenti politici, che hanno sottolineato l’importanza di simili progetti per lo sviluppo del Sud.

In conclusione, l’espansione di Novartis a Torre Annunziata rappresenta un passo importante verso la modernizzazione del settore farmaceutico in Italia e offre una grande opportunità per l’occupazione e la crescita economica del Mezzogiorno.