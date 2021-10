Nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti organici, il progetto in Puglia

Il progetto Sircles finanziato dall’Ue

Coinvolti 4 comuni della Puglia

Destinatari i giovani Neet

Promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti organici in aree turistiche del Mediterraneo ad alto tasso di disoccupazione: è questo l’obiettivo di SIRCLES – Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion, il progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma ENI CBC Med 2014 -2020, e realizzato in Italia da CIC – Consorzio Italiano Compostatori, Progeva, Ciheam Bari e Sud Est Donne.

I territori coinvolti

Il progetto SIRCLES, che si svolge in Puglia e vede coinvolti i Comuni di Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano, prevede un programma gratuito di formazione in due fasi, cui è possibile aderire entro il 1 novembre 2021.

Le selezioni

La prima fase, cui avranno accesso al massimo 200 partecipanti, si svolgerà tra novembre e dicembre e prevede un percorso di formazione che sarà composto da fasi teoriche e pratiche, atte a fornire competenze e skills adeguate all’inserimento nel mondo del lavoro nel settore dei rifiuti organici. La seconda fase invece prevede la selezione di 8 partecipanti che avranno la possibilità di essere contrattualizzati ed impiegati per 10 mesi (88 ore al mese) in un percorso intensivo di formazione specializzata e retribuita.

I destinatari

Destinatari preferenziali del progetto SIRCLES sono i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) di età compresa tra i 18 e i 24 anni e persone di qualsiasi età in rischio di esclusione sociale (come ad esempio cui donne vittime di violenza, persone disoccupate con più di 55 anni, persone appartenenti a minoranze etniche, soggetti portatori di handicap fisico o mentale) che siano residenti nei Comuni di Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano. Persone di qualsiasi età in condizioni differenti rispetto ai destinatari preferenziali e residenti in altri comuni italiani potranno comunque seguire il corso online sul tema Economia Circolare e supportare, in qualità di collaboratori volontari, le altre fasi attuative del progetto.



Le competenze acquisite durante il programma permetteranno ai partecipanti di approcciare lavori nell’ambito del settore dei rifiuti organici in qualità, ad esempio, di addetto alla raccolta rifiuti in aziende di igiene urbana, di impiegato tecnico e/o addetto alla logistica in aziende di igiene urbana , di operatore specializzato al compostaggio industriale e di comunità, di addetto alle analisi merceologiche per impianti di trattamento dei rifiuti organici, di addetto tecnico o commerciale per la vendita di compost e concimi.

Progetto SIRCLES

Il progetto SIRCLES è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma ENI CBC Med 2014-2020. Budget totale del progetto SIRCLES è di 3,8 milioni di euro con una contribuzione UE di 3,4 milioni e il 10% co-finanziamento.