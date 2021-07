Palermo: l’Amap assume 15 tecnici ed esperti a tempo indeterminato

Sarà possibile inviare le proprie candidature entro il 31 luglio

La selezione si baserà sul cv, un’eventuale preselezione, un colloquio e una prova tecnica

Tutti i dettagli sui profili ricercati, i requisiti, le modalità di partecipazione e invio della domanda

Amap S.p.A., azienda municipalizzata acquedotto di Palermo, ha indetto 8 selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la selezione di 15 figure professionali da assumere a tempo indeterminato. In particolare, l’azienda ricerca:

2 Esperti analisi chimiche;

1 Esperto settore IT;

1 Esperto senior gestione letture e processi di fatturazione;

1 Addetto tecnico depurazione;

2 Addetti tecnici laboratorio;

3 Addetti tecnici potabilizzazione;

3 Addetti tecnici lavori elettronici impianti/ assistenza lavori;

2 Addetti tecnici lavori elettrici/ assistenza lavori.

L’azienda, che gestisce il servizio idrico integrato in 35 Comuni della Città di Palermo, opera nei seguenti settori:

Captazione ed adduzione delle risorse idriche dalle varie fonti (invasi, sorgenti, pozzi, derivazioni fluviali);

Potabilizzazione e distribuzione delle acque per usi civili;

Fognatura e smaltimento delle acque;

Depurazione acque reflue;

Affinamento reflui per il riuso (in fase di realizzazione).

I profili ricercati

Esperto Analisi Chimiche

Questa figura opererà in strutture di laboratorio e gestirà i processi di analisi chimica, batteriologica e strumentale, utilizzerà apparecchiature e strumentazione tecnologica, individuerà le metodologie analitiche da adottare, effettuerà il controllo sulla preparazione delle analisi e, infine, ne verificherà e attesterà i risultati, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Esperto Settore IT

L’Esperto IT lavorerà all’interno della sezione informatica, progetterà, svilupperà e gestirà software, sistemi, dispositivi e infrastrutture per trasmettere ed elaborare dati e informazioni. Si occuperà dei dispositivi hardware, della programmazione software e della manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche dell’azienda. La figura svolgerà un ruolo chiave nella gestione dell’infrastruttura e sicurezza aziendale e dei processi di conservazione e monitoraggio delle informazioni.

Esperto Senior Gestione Letture e Fatturazione

Il profilo ricercato progetterà e gestirà i processi legati alla fatturazione utenza (acquisizione, validazione e registrazione letture, calendarizzazione ed emissione fatture) e altre attività relative alla gestione dei flussi di fatturazione elettronica e all’invio anche delle bollette in formato cartaceo nell’ambito delle competenze del Servizio Commerciale, operando secondo le regole stabilite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il Servizio Idrico Integrato.

Addetto Tecnico Depurazione

Questa figura avrà il compito di garantire la corretta esecuzione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione, anche coordinando il personale addetto alla conduzione/manutenzione, rilevando i parametri caratteristici di funzionamento e disponendo gli interventi necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali di regime.

Addetto Tecnico Laboratorio

L’Addetto Tecnico Laboratorio eseguirà, nell’ambito delle analisi sulle acque primarie e reflue, analisi chimiche, batteriologiche e strumentali a stretto contatto con l’esperto analisi. Il profilo ricercato opererà all’interno del laboratorio aziendale nello svolgimento di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di acque potabili, acque reflue civili e industriali e di tutte le attività svolte dal laboratorio nel rispetto degli adempimenti previsti e secondo gli obiettivi assegnati.

Addetto Tecnico Potabilizzazione

Questa figura, nell’ambito della gestione e dello sviluppo degli impianti di potabilizzazione, garantirà la corretta gestione ed esecuzione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di potabilizzazione e disinfezione, anche coordinando il personale addetto alla conduzione/manutenzione, rilevando i parametri caratteristici di funzionamento dell’impianto e predisponendo gli interventi necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni di funzionamento ottimali, nel pieno rispetto dei parametri di potabilità dell’acqua.

Addetto Tecnico lavori elettronici impianti/ assistenza lavori

L’Addetto Tecnico lavori elettronici impianti/ assistenza lavori assicurerà il rispetto delle procedure operative aziendali, degli interventi di manutenzione impiantistica ordinaria e di riparazione guasti a impianti e apparecchiature elettroniche o di trasmissione dati con coordinamento del personale operativo interno. Inoltre, garantirà l’attività di assistenza lavori a supporto della Direzione Lavori.

Addetto Tecnico lavori elettrici/ assistenza lavori

Questa figura si occuperà della corretta esecuzione degli interventi di manutenzione elettrica ordinaria e di riparazione guasti a impianti o apparecchiature, del coordinamento del personale operativo interno e garantirà l’attività di assistenza lavori.

Requisiti generali

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; o se cittadino extracomunitario, documentazione in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano e buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

Godimento dei diritti civili e politici;

Età non inferiore ai 18 anni;

Idoneità fisica all’impiego;

Insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità (D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii.) e non aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato per i reati previsti al capo 1 del titolo II del Codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione) e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario in ipotesi di condanne penali;

Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con AMAP;

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

Conoscenza della lingua inglese;

Patente di guida di tipo B in corso di validità.

Requisiti specifici

Esperto Analisi Chimiche : possesso del diploma di laurea V.O., Magistrale o Specialistica in Chimica e iscrizione all’Albo dei chimici e abilitazione alla professione, possesso di esperienza almeno triennale in un ruolo analogo o nell’ambito di laboratori chimici e microbiologici;

: possesso del diploma di laurea V.O., Magistrale o Specialistica in Chimica e iscrizione all’Albo dei chimici e abilitazione alla professione, possesso di esperienza almeno triennale in un ruolo analogo o nell’ambito di laboratori chimici e microbiologici; Esperto Settore IT : possesso del diploma di laurea V.O., Magistrale o Specialistica in Ingegneria Informatica, in ingegneria elettronica, in informatica, possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: CISCO CCNA, Windows Server MCSE, Linux RHCSA o LPIC-2 (in corso di validità), UNIX, Oracle DBA, MS_Sql DBA ed esperienza almeno triennale in un ruolo analogo a quello ricercato nell’ambito dei Servizi Informativi;

: possesso del diploma di laurea V.O., Magistrale o Specialistica in Ingegneria Informatica, in ingegneria elettronica, in informatica, possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: CISCO CCNA, Windows Server MCSE, Linux RHCSA o LPIC-2 (in corso di validità), UNIX, Oracle DBA, MS_Sql DBA ed esperienza almeno triennale in un ruolo analogo a quello ricercato nell’ambito dei Servizi Informativi; Esperto Senior Gestione Letture e Fatturazione : possesso del diploma di laurea V.O., Magistrale o Specialistica in Ingegneria Gestionale o Informatica e almeno 3 anni di esperienza in un ruolo analogo a quello ricercato nel settore della fatturazione;

: possesso del diploma di laurea V.O., Magistrale o Specialistica in Ingegneria Gestionale o Informatica e almeno 3 anni di esperienza in un ruolo analogo a quello ricercato nel settore della fatturazione; Addetto Tecnico Depurazione, Addetto Tecnico Laboratorio, Addetto Tecnico Potabilizzazione : possesso del diploma di istruzione secondaria conseguito presso istituti tecnici settore tecnologico a indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie oppure Laurea Triennale in Scienza delle Tecnologie Chimiche, Laurea Specialistica in Scienze Chimiche, Farmacia e Farmacia Industriale, Scienze e tecnologie della chimica industriale e Laurea magistrale equiparata e Lauree vecchio ordinamento in Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica industriale. È richiesta un’esperienza documentabile di almeno 2 anni nella gestione e manutenzione di impianti di trattamento acque e/o impianti chimici industriali e nel caso di Addetto Tecnico Laboratorio in laboratori chimici e microbiologici;

: possesso del diploma di istruzione secondaria conseguito presso istituti tecnici settore tecnologico a indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie oppure Laurea Triennale in Scienza delle Tecnologie Chimiche, Laurea Specialistica in Scienze Chimiche, Farmacia e Farmacia Industriale, Scienze e tecnologie della chimica industriale e Laurea magistrale equiparata e Lauree vecchio ordinamento in Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica industriale. È richiesta un’esperienza documentabile di almeno 2 anni nella gestione e manutenzione di impianti di trattamento acque e/o impianti chimici industriali e nel caso di Addetto Tecnico Laboratorio in laboratori chimici e microbiologici; Addetto Tecnico Lavori Elettronici Impianti /Assistenza Lavori : possesso del diploma di istruzione secondaria conseguito presso Istituti Tecnici settore tecnologico a indirizzo elettronica ed elettrotecnica, Laurea triennale in Ingegneria Elettronica, Laurea Specialistica, Magistrale o V.O. in Ingegneria Elettronica e esperienza di almeno 2 anni nella conduzione di lavori, gestione o manutenzione di sistemi elettronici e/o di automazione, programmazione di microcontrollori e/o telecomunicazione e trasmissione dati per impianti industriali;

: possesso del diploma di istruzione secondaria conseguito presso Istituti Tecnici settore tecnologico a indirizzo elettronica ed elettrotecnica, Laurea triennale in Ingegneria Elettronica, Laurea Specialistica, Magistrale o V.O. in Ingegneria Elettronica e esperienza di almeno 2 anni nella conduzione di lavori, gestione o manutenzione di sistemi elettronici e/o di automazione, programmazione di microcontrollori e/o telecomunicazione e trasmissione dati per impianti industriali; Addetto Tecnico Lavori Elettrici/ Assistenza Lavori: possesso del diploma di istruzione secondaria, conseguito presso Istituti Tecnici settore tecnologico a indirizzo elettronica ed elettrotecnica, Laurea triennale in Ingegneria dell’energia a indirizzo elettrico, laurea Specialistica, Magistrale o V.O. in Ingegneria Elettrica. È richiesta un’esperienza di almeno 2 anni come lavoratore autonomo o dipendente nella conduzione di lavori e gestione e manutenzione di impianti elettrici ed elettromeccanici industriali.

Modalità di selezione

Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione la selezione prevederà due fasi:

Fase A : valutazione del curriculum vitae;

: valutazione del curriculum vitae; Fase B: colloquio riguardante il profilo professionale per cui si sta inviando la candidatura e una prova tecnica.

Nel caso in cui il numero dei candidati superi di 30 volte il numero delle assunzioni previste dal bando sarà effettuata una prova preselettiva, con quesiti a risposta multipla di natura psico-attitudinale, logica, cultura generale o sulle materie oggetto della prova tecnica, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

Come partecipare

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le ore 24.00 del 31 luglio 2021 tramite il sito www.amapsapa.it, allegando il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia del documento di identità in corso di validità. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: selezione@amapspa.it. I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno dei rispettivi bandi: