Peppino di Capri il film. Aperti i casting per bambini, giovani e adulti

Nuovo film su Peppino di Capri: al via i casting

È stato ufficialmente avviato il casting per il film dedicato alla vita e alla carriera di Peppino di Capri, una delle icone più amate della musica italiana. La produzione, a cura di Lucisano Media Group e con la regia di Antonio Capuano, cerca volti nuovi per interpretare i vari personaggi che hanno fatto parte della vita del celebre cantante. Con le riprese previste a Napoli e Capri, il film punta a raccontare la storia di Peppino di Capri con autenticità e passione.

I ruoli ricercati: giovani attori per interpretare Peppino di Capri

Uno dei ruoli principali per cui si stanno cercando attori è quello di Peppino di Capri da giovane, tra i 18 e i 25 anni. Questo ruolo richiede una forte presenza scenica e una certa somiglianza fisica con il giovane Peppino. È essenziale che il candidato abbia una sensibilità musicale, con preferenza per chi ha esperienza nel canto o suona uno strumento musicale, anche se non è un requisito indispensabile.

Oltre a questo ruolo, si cercano:

Adulti tra i 40 e i 60 anni per ruoli di figure parentali, produttori discografici e altre persone influenti nella vita di Peppino.

per ruoli di figure parentali, produttori discografici e altre persone influenti nella vita di Peppino. Giovani tra i 18 e i 30 anni per interpretare amici e collaboratori del cantante negli anni della sua ascesa.

per interpretare amici e collaboratori del cantante negli anni della sua ascesa. Bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni per rappresentare Peppino e i suoi amici durante l’infanzia e l’adolescenza.

Candidati bambini

Sarà possibile candidarsi al casting per il film su Peppino di Capri solo se residenti in Campania.

Nello specifico saranno selezionate le seguenti figure:

Bambini con età compresa tra 8 e 12 anni, con le seguenti caratteristiche:

– colori mediterranei

– che sappiano suonare il pianoforte o la batteria

Bambini con età compresa tra 4 anni e 8 anni, con le seguenti caratteristiche:

– colori mediterranei

– con forti attitudini recitative o pregresse esperienze o studenti di recitazione

Specifiche tecniche per i candidati

Per partecipare al casting, i candidati devono inviare via email il seguente materiale:

Foto recenti : una foto in primo piano e una a figura intera. Le foto devono essere di alta qualità e mostrare chiaramente il volto e la corporatura del candidato.

: una foto in primo piano e una a figura intera. Le foto devono essere di alta qualità e mostrare chiaramente il volto e la corporatura del candidato. Curriculum vitae dettagliato , che includa esperienze precedenti nel mondo dello spettacolo, come partecipazioni a film, serie TV, teatro, o altre produzioni audiovisive. Anche esperienze non professionali sono ben accette.

, che includa esperienze precedenti nel mondo dello spettacolo, come partecipazioni a film, serie TV, teatro, o altre produzioni audiovisive. Anche esperienze non professionali sono ben accette. Video di presentazione: un breve video (massimo 2 minuti) in cui il candidato si presenta, spiegando le proprie motivazioni e mostrando le proprie capacità attoriali. Chi si candida per il ruolo di Peppino può includere un estratto in cui canta o suona uno strumento per evidenziare il proprio talento musicale.

Email e istruzioni per l’invio delle candidature

Le candidature devono essere inviate via email all’indirizzo lucisano.casting@gmail.com, specificando nell’oggetto il ruolo per cui ci si candida. Ad esempio: “Candidatura per ruolo di Peppino di Capri giovane”.

Per i minori di 18 anni, le candidature devono essere inviate dai genitori o dai tutori legali. In questo caso, l’email dovrà includere una dichiarazione di consenso firmata da uno o entrambi i genitori o dal tutore legale, autorizzando la partecipazione del minore al casting. Le candidature per i minori vanno inviate all’indirizzo lucisano.minori.casting@gmail.com, sempre specificando nell’oggetto il ruolo per cui si concorre.

Dettagli sui provini: dove e quando si svolgeranno

Le audizioni si terranno principalmente a Napoli e Capri, con possibili sessioni online per facilitare la partecipazione di candidati che non risiedono in Campania. Le date precise dei provini saranno comunicate direttamente ai candidati selezionati dopo una prima fase di scrematura delle candidature. La produzione si impegna a garantire un processo di selezione equo e inclusivo, valutando attentamente ogni candidatura ricevuta.

Cosa aspettarsi dal film su Peppino di Capri

Il film intende esplorare la vita di Peppino di Capri non solo attraverso i successi della sua carriera musicale, ma anche attraverso le sfide personali e le esperienze che hanno definito la sua esistenza. La storia coprirà vari decenni, con un’attenzione particolare agli anni della giovinezza e ai momenti che hanno segnato l’inizio della sua carriera.

Gli attori selezionati avranno l’opportunità di lavorare con un team di professionisti del cinema di grande esperienza, in un contesto che valorizza la qualità della recitazione e la fedeltà storica. Questo film è una straordinaria occasione per giovani talenti di emergere nel panorama cinematografico italiano, contribuendo a un’opera che si preannuncia significativa per il pubblico e per la cultura italiana.

Un’opportunità unica per i giovani talenti

Partecipare al casting per il film su Peppino di Capri rappresenta un’occasione irripetibile per i giovani attori italiani. Il film non solo offre la possibilità di far parte di una produzione di alto profilo, ma permette anche di interpretare personaggi reali e carismatici, portando sul grande schermo una storia ricca di emozioni e di significato.

Chi otterrà un ruolo in questo progetto avrà l’onore di contribuire alla narrazione di una delle figure più amate della musica italiana, aggiungendo un capitolo importante alla propria carriera e all’eredità culturale del Paese.