Lavoro in Sicilia, la Msg Global Solutions cerca professionisti a Messina

I neoassunti saranno inseriti a tempo indeterminato all’interno dell’azienda

Richiesta la laurea in Economia, Matematica, Fisica, Informatica e Ingegneria

Sarà necessaria una buona padronanza della lingua inglese e buone capacità di team building

Un’interessante opportunità professionale per chi desidera lavorare nel mondo IT in Sicilia. La Msg Global Solutions, multinazionale tedesca che conta 8500 dipendenti in tutto il mondo, è alla ricerca di diverse figure da inserire all’interno della propria sede messinese.

La Msg Global Solutions è leader nella consulenza in ambito assicurativo e offre servizi di supporto e consulenza strategica in ambito IT e Digital Transformation a clienti di medie e grandi dimensioni.

In particolare, l’azienda sviluppa soluzioni software per contabilità, finanza, documenti normativi, gestione delle prestazioni e orientamento del cliente.

Le figure ricercate

Per la sua sede di Messina l’azienda sta al momento ricercando le seguenti figure:

SAP Consultant for Reinsurance

La figura lavorerà su progetti internazionali in ambito riassicurativo e si occuperà dell’analisi dei requisiti, della supervisione dello sviluppo software, configurazione, testing e consulenza su sistemi SAP.

Oltre alle competenze tecniche di sviluppo software è richiesta una buona conoscenza di Excel e una buona padronanza dell’inglese scritto e parlato.

Per presentare la candidatura clicca qui.

SAP ABAP Associate Consultant

La risorsa selezionata gestirà l’analisi dei requisiti specifici per ogni cliente in ottica di allineamento con le normative contabili vigenti (e.g. IFRS 17 e IFRS 9), partecipando poi all’attività di configurazione di sistemi SAP. Inoltre, la figura dovrà discutere e presentare analisi e risultati ai membri del team e ai clienti.

Sarà richiesta la capacità di programmare in ABAP (OO) e Javascript, la conoscenza dei database relazionali e SQL e una buona padronanza della lingua inglese.

Per presentare la candidatura clicca qui.

SAP Consultant Profitability and Performance Management

Il profilo ricercato si occuperà dell’analisi dei requisiti specifici per ogni cliente e contribuirà alla progettazione delle soluzioni da realizzare attraverso SAP PaPM. Svolgerà, inoltre, le attività di configurazione della soluzione delineata in SAP PaPM e presenterà analisi e risultati al cliente.

Per presentare la candidatura clicca qui.

SAP Consultant Financial Products Subledger

La figura richiesta lavorerà all’interno del team di analisti programmatori esperti nell’implementazione di moduli SAP e si occuperà delle attività di analisi, design, programmazione e testing, di manutenzione, supporto ed implementazione di soluzioni per i nuovi clienti o per quelli esistenti.

Sarà richiesta una buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, dei database relazionali ed ERPs.

Per presentare la candidatura clicca qui.

Oltre alle conoscenze tecniche, le figure selezionate dovranno essere dotate di ottime doti comunicative e una buona capacità di team building per lavorare efficacemente all’interno di un team internazionale.

Costituiranno titolo preferenziale le lauree specialistiche in: Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica ed Elettronica ed Economia.