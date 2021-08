Poste italiane: ultimi giorni per candidarsi come operatore di sportello

Scadrà il 31 agosto il termine ultimo per presentare domanda

L’annuncio è disponibile nella sezione “posizioni aperte” di Poste italiane

Sarà sufficiente il diploma con una votazione minima di 70/100 o 42/60

Mancano ancora pochi giorni per candidarsi come operatore di sportello per Poste italiane. I candidati selezionati saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato part-time presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Cosa fa l’operatore di sportello

Il suo compito principale sarà quello di presidiare le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Poste operatore di sportello: i requisiti generali

Per partecipare alla selezione sarà richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60. Saranno, inoltre, valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

Come fare domanda

Per partecipare alla selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “posizioni aperte”, disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro “Operatori di sportello” e compilare il form dedicato entro il 31 agosto 2021.

La procedura, oltre ai dati anagrafici, consentirà di indicare le proprie esperienze professionali e i titoli di studio (potranno essere inseriti manualmente o importarti direttamente dal proprio profilo linkedin), caricare cv ed eventuali attestati.

Verrà inoltre richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, alla mobilità, a contratti a tempo determinato e di esprimere la propria preferenza anche per un’altra provincia oltre a quella di residenza.

Invia la tua candidatura