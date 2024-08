Primark Salerno, opportunità senza limiti di età nel nuovo store

L’apertura del nuovo negozio Primark al Maximall di Pontecagnano Faiano, Salerno, rappresenta non solo un’importante novità per gli amanti dello shopping, ma anche un’opportunità di lavoro per persone di tutte le età. Primark, colosso internazionale della moda low-cost, ha deciso di investire fortemente nel territorio salernitano, offrendo numerose posizioni lavorative senza porre limiti di età ai candidati.

Primark: un’azienda che valorizza l’esperienza

Primark è una delle catene di negozi di abbigliamento più note al mondo, grazie alla sua vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi e alla capacità di attrarre milioni di clienti ogni anno. L’azienda, nata in Irlanda nel 1969, si è espansa rapidamente, arrivando a contare oltre 400 punti vendita in tutto il mondo.

Una delle caratteristiche distintive di Primark è la sua politica inclusiva nelle assunzioni. L’azienda riconosce il valore dell’esperienza e della diversità e per questo apre le sue porte a candidati di tutte le fasce d’età, offrendo opportunità sia ai giovani in cerca della loro prima occupazione che a coloro che hanno già maturato anni di esperienza lavorativa.

Opportunità di lavoro al Primark Salerno: posizioni aperte per tutte le età

Con l’apertura del nuovo store a Salerno, Primark sta cercando di costruire un team diversificato che possa rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. Sono disponibili diverse posizioni lavorative che spaziano dalle vendite alla gestione del magazzino, fino ai ruoli di supervisione e management.

La politica di Primark di non porre limiti di età nelle assunzioni rappresenta una straordinaria opportunità per chiunque voglia rimettersi in gioco o cambiare percorso lavorativo. Che tu sia un giovane diplomato alla ricerca del primo impiego, un genitore in cerca di un lavoro flessibile o una persona che desidera reinserirsi nel mercato del lavoro dopo una pausa, Primark offre possibilità concrete per tutti.

Formazione continua e crescita professionale

Uno dei punti di forza di Primark è l’attenzione alla formazione continua dei propri dipendenti. Indipendentemente dall’età o dall’esperienza pregressa, ogni nuovo assunto riceve un percorso di formazione specifico che lo aiuta ad adattarsi rapidamente alle dinamiche aziendali e a sviluppare le competenze necessarie per eccellere nel proprio ruolo.

La formazione non si limita al periodo iniziale: Primark offre costantemente corsi di aggiornamento e opportunità di crescita professionale, favorendo lo sviluppo delle competenze trasversali e preparando i dipendenti ad assumere ruoli di maggiore responsabilità. Questo approccio rende l’azienda un luogo ideale per chi desidera costruire una carriera solida e gratificante, a qualsiasi età.

Il nuovo store di Primark Salerno: un’opportunità per la comunità locale

L’apertura del nuovo Primark al Maximall Pontecagnano rappresenta una ventata di novità per l’economia locale. Il punto vendita, che si estende su oltre 4.500 metri quadrati distribuiti su due piani, diventerà una delle principali attrazioni del centro commerciale, richiamando visitatori da tutta la provincia di Salerno e dalle aree limitrofe.

Primark ha già avviato una campagna di reclutamento che ha portato all’assunzione di circa 150 persone, con un impatto significativo sul tessuto economico e sociale della zona. La decisione di non porre limiti di età nelle assunzioni è stata accolta con favore, offrendo a persone di ogni età la possibilità di entrare a far parte di un’azienda dinamica e in espansione.

Perché lavorare da Primark Salerno?

Lavorare da Primark non significa solo far parte di una grande azienda internazionale, ma anche entrare a far parte di una comunità che valorizza la diversità e l’inclusione. Primark offre condizioni di lavoro competitive, orari flessibili e un ambiente stimolante dove l’impegno viene riconosciuto e premiato.

Per chi vive a Salerno e dintorni, lavorare da Primark rappresenta un’opportunità unica per coniugare lavoro e vita privata, grazie alla posizione strategica del negozio all’interno del Maximall, facilmente raggiungibile da tutta la provincia.

Come candidarsi: tutto quello che c’è da sapere

Candidarsi per lavorare nel nuovo store Primark di Salerno è semplice. Le posizioni aperte sono disponibili sul sito ufficiale di Primark e sui principali portali di lavoro. I candidati possono inviare il proprio curriculum online, indicando il ruolo di interesse e presentando la propria candidatura in pochi semplici passi.

Primark valuta ogni candidatura con attenzione, cercando di abbinare le competenze dei candidati alle necessità del punto vendita. L’azienda valorizza non solo le esperienze lavorative pregresse, ma anche le competenze personali, come la capacità di lavorare in team, la proattività e l’orientamento al cliente.

Lavorare senza limiti di età: un’opportunità per tutti

L’apertura di Primark a Salerno offre un’opportunità di lavoro inclusiva e accessibile a tutti. La scelta di non porre limiti di età nelle assunzioni permette a persone di ogni generazione di entrare a far parte di un’azienda che punta sulla valorizzazione delle competenze e sull’offerta di percorsi di crescita professionale personalizzati.

Che tu sia un giovane alla ricerca di un primo impiego o una persona più matura desiderosa di nuove sfide, Primark a Salerno ti offre la possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e dinamico, dove ogni contributo è valorizzato e dove l’esperienza di ciascuno diventa una risorsa preziosa per l’intera squadra.