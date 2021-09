Regione Basilicata, concorso per 12 addetti forestali per il Progetto Pilota POA 2021

A curare la selezione per titoli ed esami e la formazione del personale sarà proprio la Regione

Il progetto pilota POA 2021 interesserà la foresta regionale Fossa Cupa in agro di Abriola

Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2021 per presentare la propria candidatura

La Regione Basilicata ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 12 addetti forestali da inserire all’interno del progetto Pilota POA 2021.

L’Avviso pubblico è stato pubblicato sul portale della Regione all’interno del numero speciale 71 del Bollettino Ufficiale.

Le candidature potranno essere presentate dagli addetti forestali inseriti nelle liste speciali di cui alla L.R. 42/1998, in servizio presso il Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Il progetto pilota POA 2021

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di accrescere il valore di vendita dei prodotti, provenienti dalle foreste regionali, attraverso un processo di recupero e trasformazione da effettuarsi direttamente nel cantiere.

Le attività lavorative saranno dirette e verificate dall’Ufficio Foreste della Regione Basilicata che, al termine della sperimentazione, produrrà appositi deliverables di “forestazione produttiva”, nei quali sarà rilevata l’efficienza lavorativa e l’analisi economica del progetto.

Il progetto pilota POA 2021 interesserà, in particolare, la foresta regionale “Fossa Cupa” in agro di Abriola.

Il team

I 12 addetti forestali saranno adeguatamente formati dalla Regione Basilicata e andranno a costituire una squadra così composta:

n. 1 caposquadra;

n. 1 operaio di 5° livello “specializzato super”;

n. 2 operai di 4° livello “operaio specializzato”;

n. 3 operai di 2° livello “operaio qualificato”;

n. 5 operai di 1° livello “operaio comune”

La squadra selezionata svolgerà le seguenti attività:

Formazione;

Tagli di abbattimento ed esbosco con il supporto di mezzi a motore e attrezzature dedicate;

Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica;

Prima trasformazione dei prodotti legnosi.

Gli addetti lavoreranno all’interno di un cantiere di 35 Ha per 40-60 gg./CAU, sotto la direzione lavori della Regione Basilicata e la diretta dipendenza dal Consorzio di Bonifica della Basilicata.

I requisiti

Potranno presentare la domanda di partecipazione solo i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Residenza in uno dei seguenti Comuni: Abriola, Potenza, Pignola, Tito, Picerno, Ruoti, Calvello, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda;

Licenza media;

età non inferiore a 21 anni e, preferibilmente, non superiore a 50 anni.

idoneità psicofisica alla mansione;

essere stati avviati nell’anno in corso come addetti forestali ai sensi della L.R. 42/1998 dal Consorzio di Bonifica della Basilicata.

La selezione

Le procedure selettive includeranno:

una valutazione per titoli;

una valutazione teorica con test a risposta multipla;

una prova pratica

Al termine della selezione del personale operaio verrà stilata una specifica graduatoria. Si procederà ad effettuare la prova teorica e pratica, solo ed esclusivamente se il numero delle candidature pervenute dovesse superare le 12 unità.

In presenza di un numero inferiore si procederà comunque allo svolgimento di una prova pratica finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di idoneità necessari per lo svolgimento delle mansioni richieste.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione di “Addetti forestali per il progetto pilota POA 2021”, redatta in carta semplice, dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC entro il 30 settembre 2021 all’indirizzo PEC

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda di partecipazione progetto pilota POA 2021”.

All’istanza dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità, l’attestazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica, dalla quale si evinca che il candidato sia stato avviato come addetto forestale di cui alla L.R. 42/1998 nell’anno 2021 e l’attestazione di idoneità psico-fisica rilasciata dal medico competente in corso di validità.