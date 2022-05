Regione Sicilia, in 23 mila per i 100 posti del concorso funzionari

Da domani 17 maggio prove scritte per il primo dei sette profili a concorso per il reclutamento dei 100 funzionari da assumere per il ricambio generazionale della Regione Siciliana. Appuntamento con i test digitali per i 9.118 candidati ai 22 posti di funzionario amministrativo, categoria D. Complessivamente sono 23.043 i candidati che dal 17 al 24 maggio si metteranno alla prova con i test per le selezioni del concorso ricambio generazionale.

Due sessioni giornaliere

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato, per 22 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, si svolgerà domani, in due sessioni giornaliere, con convocazione alle ore 10 (sessione mattino) e alle ore 15 (sessione pomeriggio) nelle tre sedi: Palermo (Tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea), Catania (Palaghiaccio di viale Kennedy) e Siracusa (Centro Fiera del Sud di viale Epipoli).

Previsti in tutto 9.118 candidati, di cui 4.728 attesi (suddivisi in due sessioni) a Palermo provenienti dalle province di Palermo, Trapani e Agrigento, 2.428 candidati svolgeranno le prove a Catania, provenienti dalla provincia etnea e da Messina, e 1.962 a Siracusa appartenenti alle province di Siracusa, Enna, Caltanissetta, Ragusa e nelle altre regioni italiane o paesi esteri.

I vari posti a concorso

Ai test (60 quiz sulle materie d’esame) andranno domani martedì 17 maggio i candidati per i 22 funzionari amministrativi. Da mercoledì 18 maggio prove a Palermo per gli aspiranti 8 funzionari avvocati (3.237 candidati), il 19 maggio per i 24 funzionari tecnici (3.946), il 20 maggio sessione unica per i 5 funzionari di controllo di gestione (1.282) e i 18 funzionari economico finanziari (1.872), e infine, il 24 maggio quelli per gli 11 funzionari dei sistemi informativi e tecnologici (1.971) e i 12 funzionari tecnici per tutela del territorio e sviluppo (1.617).

Le prove scritte in modalità digitale si svolgeranno nell’area concorsuale allestita con le Tendostrutture in via Lanza di Scalea nei pressi del centro commerciale secondo il calendario prefissato. Il calendario delle date per il concorso Ricambio generazionale a Palermo messo a punto dalla Regione Sicilia e dal Formez. Info, calendario e diario d’esame dettagliato alla pagina dedicata sul portale della Regione Siciliana al LINK e sul sito Formez.