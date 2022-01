Servizio Civile 2022: al via il nuovo bando per 56205 operatori volontari

Ci sarà tempo fino al 26 gennaio per partecipare alla selezione di 56205 operatori volontari, tra i 18 e i 28 anni, da impiegare nei 2818 progetti del Servizio Civile Universale, che verranno realizzati tra il 2022 e il 2023.

Ogni progetto, con durata tra gli 8 e i 12 mesi, rientra in un più ampio programma di intervento che aderisce ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda l’ambito di azione individuato tra quelli resi noti nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del Servizio Civile Universale.

I posti disponibili

In particolare, saranno reclutate:

54.181 figure da inserire nei 241 progetti da realizzare in Italia;

figure da inserire nei 241 progetti da realizzare in Italia; 980 figure da destinare alla realizzazione di 170 progetti all’estero;

figure da destinare alla realizzazione di 170 progetti all’estero; 1007 figure che saranno coinvolte in 103 progetti dedicati alla sperimentazione del Servizio civile digitale;

figure che saranno coinvolte in 103 progetti dedicati alla sperimentazione del Servizio civile digitale; 37 figure da inserire nei 4 progetti finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis “Servizio civile universale nell’Unione Europea”.

Per alcuni progetti saranno previste riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale) e alcune misure “aggiuntive” come un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo nel caso dei progetti svolti in Italia.

I candidati selezionati riceveranno un assegno mensile di 444,30 euro e sarà prevista un’indennità aggiuntiva per i candidati che lavoreranno all’estero, oltre al pagamento del vitto e dell’alloggio.

Servizio civile 2022: come presentare la domanda

La domanda per partecipare al Servizio Civile Universale 2022 dovrà essere inviata entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero dovrà avvenire esclusivamente con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando completo o ricercare informazioni sul sito www.politichegiovanili.gov.it/ o sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it.