A Cosenza, in Calabria, c’è una grave carenza di personale medico al Pronto Soccorso dell’Annunziata. Di conseguenza, è stato pubblicato un bando di selezione per il reclutamento di medici da assumere a tempo determinato per 12 mesi.

Come riportato su QuiCosenza.it, “la procedura d’urgenza, nelle more, dell’adozione di misure di reclutamento più strutturate, in esito all’approvazione, da parte del Commissario ad Acta, della riformulazione del piano assunzioni a tempo indeterminato, si è resa necessaria stante l’estrema urgenza e le criticità rappresentate dal Direttore del Dipartimento Emergenza, dr. Pino Pasqua“.

L’avviso pubblico urgente, per titoli, è consultabile sul sito www.aocoenza.it, nelle sezioni ‘Concorsi ed Avvisi’ e “amministrazione trasparente” o si può cliccare qui per scaricare il documento in .pdf. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione scadono il 7°giorno successivo alla data di pubblicazione.

Gli interessati dovranno far pervenire, al Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza – via san Martino, snc – 87100 Cosenza – domanda redatta in carta semplice, entro il 7° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet aziendale www.aocosenza.it – sezioni “concorsi e avvisi” e precisamente: dal 12/10/2021 al 19/10/2021.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, il mancato rispetto determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.