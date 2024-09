Tezenis apre opportunità di carriera per i punti vendita del Sud

Tezenis è un brand che ha saputo affermarsi con successo nel mondo della moda intima e casual, grazie a una proposta giovane e dinamica, capace di attrarre un pubblico trasversale. Parte del Gruppo Calzedonia, Tezenis offre numerose opportunità di lavoro in tutta Italia, sia nei punti vendita che presso la sede centrale. In questo articolo, esploreremo le possibilità di carriera offerte da Tezenis e le caratteristiche richieste per entrare a far parte di questo team di successo.

Il mondo Tezenis e il gruppo Calzedonia

Tezenis fa parte del Gruppo Calzedonia, una delle realtà più importanti nel settore della moda in Italia e nel mondo. Fondato nel 1986 da Sandro Veronesi, il gruppo ha visto una crescita esponenziale grazie a marchi come Calzedonia, Intimissimi, Falconeri, e ovviamente Tezenis. Con una rete di oltre 4.800 negozi in tutto il mondo, il Gruppo Calzedonia rappresenta un’opportunità di lavoro stimolante e in continua evoluzione.

Tezenis, nato nel 2003, si distingue per il suo stile giovane e cosmopolita, con collezioni che spaziano dalla lingerie all’abbigliamento casual. Il marchio ha conquistato una vasta clientela grazie alla sua capacità di interpretare le ultime tendenze a prezzi accessibili, con una forte presenza online e nei negozi fisici.

La filosofia del brand

Uno degli aspetti chiave del successo di Tezenis è la sua capacità di innovazione. Il brand ha saputo coniugare la qualità dei materiali con un design accattivante e sempre al passo con i tempi. La filosofia aziendale pone un forte accento sulla valorizzazione delle risorse umane, considerando i dipendenti come il vero motore dell’azienda. Questo approccio si riflette nella costante ricerca di personale motivato, appassionato e pronto a crescere insieme al marchio.

Tezenis: Opportunità di lavoro nei negozi

Tezenis è costantemente alla ricerca di personale per i suoi negozi distribuiti su tutto il territorio italiano. Le posizioni aperte spaziano dai ruoli entry-level, ideali per i giovani alla ricerca della loro prima esperienza lavorativa, fino a posizioni di responsabilità per coloro che hanno già maturato una certa esperienza nel settore retail.

Sales assistant (addetti vendite)

Sedi di lavoro: Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Il ruolo di Sales Assistant, o Addetto Vendite, è fondamentale per garantire un’esperienza d’acquisto positiva ai clienti. I candidati ideali per questa posizione devono possedere una buona conoscenza della lingua inglese, dato che spesso si trovano a interagire con una clientela internazionale. È essenziale avere una forte passione per la moda e un’ottima capacità di relazionarsi con il pubblico. Le principali responsabilità includono l’assistenza alla clientela, la gestione della merce e la cura del layout del negozio.

Store Manager

Sedi di lavoro: Puglia, Campania, Molise

Lo Store Manager è il punto di riferimento di un negozio Tezenis. Questo ruolo richiede una combinazione di competenze organizzative e capacità di leadership. I candidati ideali devono avere esperienza nel settore retail, preferibilmente in posizioni simili, e dimostrare una spiccata attitudine al problem solving. La capacità di motivare il team e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita sono qualità imprescindibili. Inoltre, è richiesta una buona conoscenza dell’inglese, utile per interfacciarsi con una clientela variegata.

Tezenis: Carriere in sede

Oltre alle opportunità nei punti vendita, Tezenis offre interessanti possibilità di carriera presso la sede centrale del Gruppo Calzedonia a Dossobuono, in provincia di Verona. Le posizioni aperte variano dai ruoli amministrativi a quelli creativi e strategici, offrendo una vasta gamma di percorsi professionali.

Tirocini e stage

Tezenis è particolarmente attenta alla formazione dei giovani talenti. Per questo motivo, offre diverse opportunità di stage e tirocini, rivolti principalmente a neolaureati e giovani professionisti. Questi percorsi formativi rappresentano un’ottima occasione per acquisire esperienza e sviluppare competenze specifiche nel settore moda, con la possibilità di essere inseriti stabilmente in azienda al termine del tirocinio.

Ruoli amministrativi e strategici

All’interno della sede, le opportunità di lavoro sono molteplici e spaziano dai ruoli di assistenza amministrativa, alle posizioni più strategiche come marketing, risorse umane, e sviluppo prodotto. I candidati ideali per questi ruoli devono possedere una solida preparazione accademica e competenze specifiche nel proprio settore di riferimento. L’ambiente lavorativo è stimolante e dinamico, con ampie possibilità di crescita professionale.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Tezenis

Per candidarsi alle opportunità di lavoro in Tezenis, è possibile consultare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale del Gruppo Calzedonia. Qui, i candidati possono trovare tutte le posizioni aperte, suddivise per località e area di interesse. È possibile inviare il proprio curriculum vitae direttamente online, rispondendo agli annunci di lavoro o inviando una candidatura spontanea.

Il processo di selezione varia in base alla posizione per cui ci si candida. Generalmente, prevede una prima fase di screening dei curricula, seguita da colloqui individuali o di gruppo. In alcuni casi, per le posizioni che richiedono un alto livello di specializzazione, sono previsti test tecnici o prove pratiche.

Un’opportunità di crescita nel mondo della moda

Lavorare in Tezenis rappresenta un’opportunità unica per entrare a far parte di un marchio dinamico e in continua espansione. Che si tratti di una posizione in negozio o in sede, l’azienda offre un ambiente di lavoro stimolante, dove la passione per la moda e l’innovazione sono sempre al centro. Se sei alla ricerca di una carriera nel mondo del fashion retail, Tezenis potrebbe essere la scelta giusta per te.