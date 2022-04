Concorso per diplomati all’Università degli Studi Federico II di Napoli. L’Ateneo ha pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2022 gli estratti di due bandi pubblici per esami per il reclutamento di 20 figure amministrative con diploma (di cui 10 con competenze in materia contabile).

I neoassunti saranno inseriti a tempo pieno e indeterminato presso le strutture dell’ateneo e inquadrati in categoria C posizione economica C1 secondo il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca.

I requisiti generali

Per partecipare ai bandi di concorso all’Università di Napoli sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di Stato UE o di Stato terzo (purché, in questo ultimo caso, sia presente una delle condizioni che seguono: essere familiare di cittadino UE e avere la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; avere la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; avere la titolarità dello status di rifugiato; avere la titolarità dello status di protezione sussidiaria);

per i cittadini stranieri, adeguata conoscenza della lingua italiana;

aver raggiunto il 18° anno di età;

godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri anche negli Stati di appartenenza e provenienza, eccetto per i soggetti titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini soggetti a tali obblighi);

idoneità fisica alle mansioni;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

non essere stati dichiarati decaduti, destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto lavorativo con la Pubblica amministrazione.

Concorso all’Università di Napoli: requisiti specifici

Per poter partecipare alle selezioni sarà sufficiente il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Le selezioni

I due bandi di concorso all’Università di Napoli si articoleranno in:

una prova scritta digitale (un test a risposta multipla da svolgere in un’ora con 20 quesiti, alcuni in lingua inglese e 3 quesiti a risposta aperta, di cui uno volto ad accertare anche la conoscenza della lingua inglese e altri articolati su fondamenti di diritto amministrativo, fondamenti di legislazione universitaria, applicazioni e apparecchiature informatiche più diffuse per il profilo amministrativo e su fondamenti della contabilità generale ed economico-patrimoniale, fondamenti degli strumenti di pianificazione, programmazione e del controllo di gestione, fondamenti dei sistemi di gestione della finanza e della tesoreria delle pubbliche amministrazioni, principi generali della contabilità pubblica, fondamenti del diritto amministrativo, fondamenti della legislazione universitaria, applicazioni e apparecchiature informatiche più diffuse per il profilo amministrativo-contabile);

una valutazione dei titoli in base all'esito della prova scritta.

Concorso all’Università di Napoli: come candidarsi

Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica entro il 20 aprile 2022 tramite la pagina https://pica.cineca.it/unina, dopo aver effettuato l’accesso al portale con apposito account PICA o tramite credenziali SPID.

Per partecipare ai concorsi sarà, inoltre, obbligatorio il versamento di un contributo non rimborsabile pari a 10,33 euro.

Per maggiori dettagli consulta i due avvisi: