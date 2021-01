Offerta di lavoro immediato: azienda cerca programmatore specializzato

Tornano gli appuntamenti di Resto al Sud con le offerte di lavoro nel territorio dell’Italia meridionale. Ecco l’ultima proposta pervenuta alla nostra mail ([email protected]).

Azienda con sede a Pompei (Na) cerca un programmatore specializzato nell’uso del CMS Magento.



Principali requisiti:

– diploma o laurea in ambito informatico;

– conoscenza dei linguaggi per lo sviluppo web (PHP, HTML, CSS, Javascript);

– conoscenza di database (MySql, Sql Server);

– buona conoscenza della lingua inglese.



Soft skills:

– capacità di vedere le grandi potenzialità di un contesto in evoluzione;

– indole ottimista;

– capacità organizzative e orientamento al risultato;

– passione per il proprio specifico lavoro;

– stabilità emotiva e resistenza allo stress;

– capacità relazionali.



Disponibilità: Full Time.

Possibilità di Inserimento immediato.



Inviare il proprio curriculum vitae a [email protected]