Monitoraggio civico del PNRR salute nel messinese: verso una sanità partecipativa

Introduzione al monitoraggio civico

Nel Messinese, il Comitato Consultivo dell’ASP ha avviato un’azione di monitoraggio civico sui fondi e le strutture del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati alla salute. Questo processo è stato realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato (CESV) e Parliament Watch Italia (PWI). Secondo il presidente del Comitato, Antonino Giardina, l’accesso ai dati è fondamentale per garantire trasparenza e partecipazione attiva delle comunità locali.

Il ruolo della scuola di monitoraggio civico

Il CESV ha partecipato sin dall’inizio alla “Scuola di Monitoraggio Civico del PNRR”, organizzata dall’Osservatorio Civico PNRR in collaborazione con PWI. Questa iniziativa ha fornito formazione e supporto continuo ai partecipanti, promuovendo azioni di monitoraggio civico sul territorio. Il coinvolgimento attivo delle comunità è obbligatorio per legge e fondamentale per il successo di queste iniziative.

Strutture sanitarie pianificate

Nell’area metropolitana di Messina, la pianificazione dell’ASP prevede l’attivazione di diverse strutture sanitarie:

21 Case di Comunità : per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria di prossimità.

: per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria di prossimità. 6 Ospedali di Comunità : strutture intermedie per ridurre l’accesso agli ospedali e pronto soccorso.

: strutture intermedie per ridurre l’accesso agli ospedali e pronto soccorso. 7 Centrali Operative Territoriali (COT): per il coordinamento della presa in carico della persona e il raccordo tra servizi e professionisti.

Dettagli sulla localizzazione

Le strutture saranno distribuite nei seguenti distretti socio-sanitari della provincia di Messina:

Distretto di Barcellona Pozzo di Gotto : 3 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 1 COT.

: 3 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 1 COT. Distretto di Lipari : 1 Casa di Comunità e 1 COT.

: 1 Casa di Comunità e 1 COT. Distretto di Messina : 4 Case di Comunità, 2 Ospedali di Comunità e 1 COT.

: 4 Case di Comunità, 2 Ospedali di Comunità e 1 COT. Distretto di Milazzo : 2 Case di Comunità e 1 COT.

: 2 Case di Comunità e 1 COT. Distretto di Mistretta : 2 Case di Comunità.

: 2 Case di Comunità. Distretto di Patti : 3 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 1 COT.

: 3 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 1 COT. Distretto di Sant’Agata di Militello : 4 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 1 COT.

: 4 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 1 COT. Distretto di Taormina: 2 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 1 COT.

Investimenti e ripartizione dei costi

L’investimento complessivo per queste strutture supera i 50 milioni di euro, derivanti principalmente dal PNRR. I costi sono suddivisi come segue:

Case di Comunità : 33.305.732,5 euro

: 33.305.732,5 euro Ospedali di Comunità : 14.711.256,1 euro

: 14.711.256,1 euro COT: 3.175.358 euro

I fondi sono distribuiti tra i vari distretti, con cifre significative destinate al Distretto di Messina (12.418.039,3 euro) e al Distretto di Sant’Agata di Militello (10.169.979,8 euro).

Obiettivi del monitoraggio civico

Il monitoraggio civico mira a identificare soluzioni organizzative per migliorare il servizio sanitario pubblico nella provincia. Il Comitato Consultivo intende essere coinvolto stabilmente nella pianificazione della sanità pubblica, evitando la privatizzazione dei servizi e assicurando l’accesso alle cure per tutti i cittadini.

Conclusioni e prospettive future

Le informazioni presentate nel report derivano dall’accesso civico ai dati pubblici, aggiornati al 15 marzo 2024. Il Comitato continuerà a utilizzare i dati aperti per promuovere trasparenza e contribuire allo sviluppo di una rete collaborativa e partecipata, essenziale per il miglioramento del sistema sanitario locale.

Certamente! Ecco una tabella che riassume i dati chiave relativi alla localizzazione delle strutture e ai costi associati nei vari distretti della provincia di Messina:

Distretto Case di Comunità Ospedali di Comunità COT Investimento (€) Barcellona Pozzo di Gotto 3 1 1 7.333.017,3 Lipari 1 0 1 1.760.110,0 Messina 4 2 1 12.418.039,3 Milazzo 2 0 1 3.513.503,8 Mistretta 2 0 0 3.181.279,8 Patti 3 1 1 7.259.055,3 Sant’Agata di Militello 4 1 1 10.169.979,8 Taormina 2 1 1 5.557.361,4 Totale per Tipo di Struttura 21 6 7 51.192.346,5

Note:

Case di Comunità : Strutture per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria di prossimità.

: Strutture per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria di prossimità. Ospedali di Comunità : Strutture intermedie per ridurre l’accesso agli ospedali principali.

: Strutture intermedie per ridurre l’accesso agli ospedali principali. COT (Centrali Operative Territoriali): Coordinano la presa in carico delle persone e raccordano i servizi e i professionisti.

L’investimento totale per queste strutture ammonta a 51.192.346,5 euro, con una distribuzione che riflette l’importanza strategica di ciascun distretto nel potenziamento del sistema sanitario locale.