Calabria, 250 milioni di euro per rinnovare il parco autobus del Tpl

La Calabria “straordinaria” cambia il parco del trasporto pubblico con un investimento di oltre 250 milioni di euro per rinnovare l’intero parco autobus. La somma è così ripartita: 200 milioni di euro di risorse pubbliche e 50 delle imprese del trasporto pubblico locale.

Gli autobus regionali griffati con il brand “Calabria straordinaria”

“È l’inizio di una nuovo percorso per i trasporti calabresi. Nuovi collegamenti da tutti gli aeroporti della regione sono in programma, sino al prossimo 4 settembre, attraverso servizi di trasporto con autobus che raggiungeranno tutte le più importanti località turistiche della Calabria”, ha detto l’assessore regionale al Turismo, al Marketing territoriale e alla Mobilità, Fausto Orsomarso, alla presentazione dei nuovi bus delle autolinee calabresi, e di quelli personalizzati e interamente griffati “Calabria straordinaria”, che collegheranno molte località turistiche dagli aeroporti calabresi.

“La messa in esercizio di questi nuovi autobus – ha spiegato Orsomarso – rientra in un piano di azione che prevede il rinnovo di tutto il parco mezzi della Calabria per un ammontare di 250 milioni di euro. I bus sono brandizzati con il logo di ‘Calabria Straordinaria’ per differenziare le linee dedicate ai turisti. ‘Calabria Straordinaria’ non è solo un brand con cui comunicare e promuovere la Calabria all’esterno, ma è un messaggio diretto prima di tutto ai calabresi e agli operatori del settore, che devono abbandonare l’autolesionismo e migliorare la accoglienze e i servizi, soprattutto, in una regione che fa tendenza e alla quale stiamo dedicando investimenti per le infrastrutture turistiche”.

A settembre gli Stati generali della Mobilità

L’assessore Orsomarso ha anche annunciato che a settembre si svolgeranno gli Stati Generali della Mobilità, programmati insieme con il nuovo amministratore unico di Sacal, Marco Franchini, e con tutte le aziende del settore.