Domina Zagarella Sicily, il resort di Santa Flavia (Palermo) e The Beach Luxury Club, nuovo spazio polifunzionale che dall’estate ’22 che regala giornate e serate deluxe sul mare anche a chi non soggiorna nella struttura, sabato 24 settembre organizzano Opera, un evento che chiude una stagione estiva di grande successo.

Opera, l’omaggio visionario del Domina Zagarella per la fine dell’estate



Opera è un omaggio visionario e moderno alla musica operistica e prende vita in piazza a Sant’Elia, piccolo romantico borgo marinaro situato nel territorio del Comune di Santa Flavia, che ha dato il suo patrocinio all’evento. Opera mette insieme dj set in collaborazione con Loda Club e uno spettacolo di musica e danza interpretato dagli artisti internazionali che ogni settimana vanno in scena sul palco di The Beach.



Domina Zagarella Sicily e The Beach Luxury Club con Opera e i tanti eventi che hanno preso vita durante l’estate 2022 dimostrano così concretamente il loro legame con un territorio unico come Santa Flavia e a tutta la Sicilia. Passare un periodo di vacanza al Domina e una serata al The Beach emoziona proprio per l’affascinante contesto naturale, storico e culturale in cui il resort è situato.

Cos’è The Beach Luxury Club

The Beach Luxury Club è un sogno total white tra mare e cielo, su una spiaggia, quella dell’immenso Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh, che è un vero paradiso. E’ stato il primo The Beach – Luxury Club ad aprire e rappresenta lo stile esclusivo di un brand che non lascia niente al caso. Qui lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, da gustare ad ogni ora del giorno e della notte (dalle 9 alle 2), comodamente sdraiati sui lettoni bianchi a baldacchino. Non manca un ampio spazio al coperto per godersi dinner show d’eccellenza. The Beach coccola i suoi ospiti. Perché ognuno di noi, almeno in vacanza, si merita il meglio. Nell’estate 2022 The Beach Luxury Club ha aperto un suo spazio anche presso Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo)

Cos’è Domina

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell’innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus.