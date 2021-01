Resto al Sud…e te lo mostro: turismo di lusso, venti ville nella Sicilia meridionale

Una scommessa, anche contro la pandemia. Il Covid, infatti, non ferma il progetto che vedrà a marzo 2021 l’apertura di 20 ville di lusso nel parco del Verdura Resort, esclusivo complesso turistico di Rocco Forte Hotels a Sciacca, sulla costa meridionale della Sicilia.

Progetto da oltre 20 milioni di euro

Un progetto, quello delle ‘Rocco Forte Villas’, frutto del finanziamento che il più grande operatore di hotel ultra-lusso in Europa ha ottenuto da Invitalia attraverso lo strumento del contratto di sviluppo. Un investimento da oltre 20 milioni di euro per un progetto che prevede l’ampliamento dei servizi turistici attraverso un’offerta attualmente non presente nell’isola: le ville di lusso, che andranno a integrare il Verdura Resort.

Gli hotel di lusso

“Il mondo degli hotel di lusso sta cambiando notevolmente – spiega Maurizio Saccani, global director of operations di Rocco Forte Hotels -, non solo per via del Covid ma per un processo iniziato ormai da diversi anni. Una parte sempre maggiore di clientela privilegia adesso sistemazioni differenti rispetto a quelle tradizionali della camera d’albergo. E le ville offrono la possibilità di vivere nella privacy, con tutti i confort del caso”.

Il turismo al Sud

In sostanza, Resto al Sud e te lo mostro. Nel lusso. Saranno infatti 20 ville, con 3 e 4 camere da letto, dai 260 ai 350 metri quadrati ciascuna. Sono previste dal finanziamento tutte le opere edili e gli interventi di impiantistica necessari per realizzare le nuove strutture, la sistemazione degli spazi esterni e l’acquisto delle attrezzature funzionali all’esercizio dell’attività. “Per implementare e potenziare – conclude Saccani – lo sviluppo turistico qualificato, in particolare del Sud della Sicilia, sulla costa mediterranea”.