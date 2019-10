“The Medici game”, il videogioco di Palazzo Pitti ideato a San Severo

C’è anche un po’ di San Severo nel videogioco “The Medici Game”, ideato e realizzato dai sanseveresi Fabio Viola e Gianfelice Boncristiano, esperti di gamification, allo scopo di far conoscere nel mondo Palazzo Pitti di Firenze.

Il giocatore detective

Nel videogame, che il 30 ottobre sarà disponibile sui principali store digitali nelle versioni Ios e Android, il giocatore si improvvisa detective e storico per scoprire l’assassino. The Medici Game segna l’ingresso di Palazzo Pitti nel mondo della gamification: gli ambienti saranno ricostruiti nel dettaglio per mezzo della grafica digitale, partendo da fotografie reali.

“Si tratta di un videogioco – spiega Gianfelice Boncristiano, founder di Mobile Idea srl e co-founder di Game Venture – progettato per far conoscere l’arte di Palazzo Pitti. Con il pretesto di omicidi e relativi enigmi da risolvere. Così The Medici Game, dispositivo in 3D per cellulari e tablet ambientato nella reggia dei granduchi di Toscana, cercherà di aumentare l’interesse fra i giovani”.

Un’avventura investigativa

Il gioco si sviluppa come un’avventura investigativa dove la protagonista, Caterina, giovane storica dell’arte, viene suo malgrado coinvolta in un misterioso assassinio avvenuto proprio nella reggia. Le sue competenze storico-artistiche la aiuteranno a risolvere gli enigmi che racchiudono gli antichi segreti custoditi dal palazzo, venendo così a capo della vicenda. Tuttavia il giocatore-storico dovrà incrementare le proprie conoscenze culturali per risolvere gli enigmi che gli permetteranno di scoprire l’omicida e di uscire sano e salvo dalle sale del palazzo. Un pretesto noir per avvicinare nuovo pubblico alla storia dell’arte e a Pitti in particolare.

La creatività

“La possibilità di ambientare un videogioco in una location ricca di storia e fascino come Palazzo Pitti – aggiunge Fabio Viola, presidente dell’associazione Tuo Museo –ha fornito a game designer, artisti e sviluppatori del nostro team un’occasione unica a livello creativo. Opere d’arte, decori, mobilio e persino pareti interpretano un ruolo da co-protagonisti in un’avventura avvincente e misteriosa che racconta parte della storia del Palazzo”.

La strada dell’innovazione

Non è la prima volta che l’associazione “Tuo Museo”, co-fondata dai sanseveresi Viola e Boncristiano, fa centro con un progetto innovativo. Il fiore all’occhiello dei due esperti di gamification e di realtà culturali è ancora il pluripremiato gioco per smartphone “Father and Son”, già forte di oltre 4 milioni di download, realizzato per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Una strada, quella dell’innovazione come approccio alla cultura attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata, che i due auspicano di realizzare anche nel territorio natio costruendo un game capace di far conoscere al mondo i protagonisti del territorio come Andrea Pazienza oppure il compositore Umberto Giordano.