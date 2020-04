Casinò online affidabile e certificato

La sfiducia è il grande problema dei casinò in generale e dei casinò online in particolare.

I giochi meccanici come la roulette possono essere manipolati con un certo sforzo. Per esempio, con gli elettromagneti che, insieme al software di monitoraggio, assicurano numeri vincenti favorevoli all’affidabile casinò online.

I casinò con licenza statale o altri stati europei in tutto il mondo godono di un’ottima reputazione e sono regolarmente monitorati per prevenire questo tipo di frodi. Trova qui una lista di casinò affidabili e certificati come il casinò Netbet su MiglioriCasinoOnline.

I giochi d’azzardo puramente elettronici, come sono conosciuti nei casinò online, giocano

in un’altra lega quando si tratta della possibilità di frode. Il software può essere scambiato alla velocità della luce e senza nascondere le tracce. È vero che i casinò online autorizzati dallo stato usano generalmente dei generatori di numeri casuali testati. Tuttavia, poiché i controlli sono più difficili da attuare, la diffidenza dei giocatori è ancora più acuta. Nonostante la diffidenza, gli esperti prevedono che il mercato globale del gioco d’azzardo online raggiungerà i 60 miliardi di franchi svizzeri entro il 2020.

Casinò affidabili, contratti intelligenti e la catena dei blocchi

Il mercato dei casinò e i casinò online affidabili e certificati vogliono rassicurare e garantire ai loro clienti l’accesso a un servizio di gioco d’azzardo online sicuro e senza frodi. Questo desiderio di rafforzare la fiducia dei clienti ha lo scopo di migliorare la reputazione dell’affidabile casinò online e quindi di aumentare il numero di giocatori e le vincite.

La tecnologia a catena di blocco, o tecnologia a catena di blocco, è uno dei mezzi considerati per garantire transazioni e macchine prive di frodi e di rischi.

Contratti intelligenti

Il nome è un po’ fuorviante – non sono altro che contratti “se”. Non appena tutte le condizioni (tutti i “se”) di un contratto sono soddisfatte, il contratto prevede un’azione. È proprio questa costruzione che è la soluzione al dilemma della fiducia nei casinò online.

Tuttavia, è più pragmatico affidarsi a un contratto di gioco d’azzardo online intelligente, visibile e standardizzato, incastonato nella pietra e testato migliaia di volte nel tempo, piuttosto che a un codice che non vede mai la luce del giorno, che viene controllato solo molto sporadicamente e che può essere cambiato in qualsiasi momento dopo. I progetti per i giochi online sulla catena di blocco esistono già, naturalmente. Sono tra le applicazioni di maggior successo degli Smart Contracts fino ad oggi.