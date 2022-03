Diga di Campolattaro, completata la programmazione delle risorse

Nei giorni scorsi la Giunta regionale della Campania ha completato la programmazione delle risorse finanziarie che coprono l’intero costo del progetto riguardante la Diga di Campolattaro. L’ultima delibera riguarda le opere irrigue. Al complessivo finanziamento di 512 milioni di euro, concorrono risorse a valere sul PNRR per 205 milioni di euro e risorse della programmazione regionale per 307 milioni di euro.

Copertura all’intera opera

Con il provvedimento si garantisce la copertura dell’intera opera, compresi gli interventi in campo irriguo, come anche di recente richiesto dalle associazioni di categoria del mondo agricolo.

Si conferma in concreto ed in tempi rapidi l’impegno della Regione per attuare un’opera di valenza storica, che garantirà l’autonomia idrica della Campania per gli usi potabili e lo sviluppo delle produzioni agricole, con prioritari benefici per l’area Sannita.

Accelerazione dell’approvazione del progetto

La copertura finanziaria integrale dell’intervento consentirà di accelerare l’approvazione unitaria dell’intero progetto da parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, presupposto essenziale per il rapido prosieguo attuativo dell’importante opera pubblica, di cui la Regione è soggetto attuatore.​