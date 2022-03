Inps, nuovo concorso per 78 geometri e periti industriali

L’INPS ha indetto un nuovo avviso di concorso per l’acquisizione temporanea in posizione di comando di 78 unità di personale di geometri – periti industriale (edile, elettrotecnico e termotecnico).

L’assegnazione temporanea in posizione di comando avrà una durata annuale e potrà eventualmente essere estesa fino a 3 anni in base alle esigenze organizzative dell’Istituto.

Ci sarà tempo fino al 25 marzo per presentare la candidatura per questa nuova selezione.

I posti disponibili

I posti messi a bando saranno in totale 78 e saranno così suddivisi:

n. 2 unità in Valle d’Aosta;

n. 4 unità in Piemonte;

n. 3 unità in Liguria;

n. 7 unità in Lombardia;

n. 2 unità in Trentino- Alto Adige;

n. 4 unità in Friuli- Venezia Giulia;

n. 7 unità in Veneto;

n. 6 unità in Emilia-Romagna;

n. 2 unità nelle Marche;

n. 3 unità in Toscana;

n. 3 unità in Umbria;

n. 2 unità in Abruzzo;

n. 5 unità nel Lazio;

n. 7 unità nel Coordinamento Generale Tecnico Edilizio;

n. 3 unità in Sardegna;

n. 5 unità in Campania;

n. 2 unità in Molise;

n. 2 unità in Basilicata;

n. 6 unità in Puglia;

n. 3 unità in Sicilia.

Concorso Inps geometri: requisiti

Il concorso Inps per geometri e periti industriali è rivolto ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

essere dipendenti di ruolo, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2000 e s.m.i.;

inquadramento, presso l’amministrazione di provenienza, in area C comparto Funzioni Centrali o categoria equivalente;

idoneità allo svolgimento delle mansioni;

essere abilitati all’esercizio della professione di geometra o perito industriale;

essere iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati o all’Albo unico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ovvero essere disponibile a iscriversi al Collegio/Albo di riferimento;

possedere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno cinque anni presso l’amministrazione come indicato all’interno del bando;

non aver riportato condanne penali;

non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la scadenza dell’avviso di selezione, né avere procedimenti disciplinari in corso.

La selezione

La Direzione centrale Risorse Umane procederà all’istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute per accertare che non siano ravvisabili profili di inammissibilità o inopportunità dell’assegnazione temporanea in posizione di comando.

Il Direttore centrale delle Risorse Umane e il Coordinatore generale Tecnico-edilizio vaglieranno i cv dei candidati e procederanno alla valutazione dei titoli di studio e professionali dei candidati.

I candidati verranno successivamente sottoposti ad un colloquio individuale al fine di accertare l’idoneità allo svolgimento dei compiti inerenti i profili di geometra e perito industriale edile, elettrotecnico e termotecnico.

Concorso Inps geometri: come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso INPS per geometri e periti industriali potrà essere presentata per via telematica all’indirizzo PEC 78geometriperiti@postacert.inps.gov.it.

Sarà possibile presentare domanda esclusivamente per non più di due sedi tra quelle precedentemente indicate entro le 23:59 del 25 marzo 2022.