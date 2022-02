Ferrovia Palermo-Catania, varato il viadotto Buttaceto

Un importante passo avanti nella realizzazione della linea Palermo-Catania, opera strategica di Rete Ferroviaria Italiana per la mobilità siciliana.

Il viadotto

Nel weekend è stato infatti completato da Webuild il varo del viadotto Buttaceto, lungo la nuova tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova.

Con una lunghezza di 62 metri e un peso di 750 tonnellate, l’imponente struttura è stata assemblata in cantiere e successivamente portata nella posizione prevista attraverso una procedura che prevede lo scivolamento del ponte su travi in cemento armato e selle metalliche.

Il viadotto Buttaceto riveste una posizione fondamentale nel percorso ferroviario della linea Palermo-Catania e il suo varo conferma l’avanzamento dei lavori nel cantiere di raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova, che prevedono l’attivazione per il 2023.

Gli effetti degli interventi

Gli interventi in corso e quelli programmati lungo l’itinerario Messina-Catania-Palermo consentiranno di innalzare la velocità fino a 200 chilometri orari e la conclusione per fasi permetterà progressive riduzioni dei tempi di percorrenza, a vantaggio delle persone che viaggiano per motivi di lavoro, studio e turismo.

Palermo-Catania in un’ora e 50

A lavori ultimati, il viaggio tra fra Catania e Palermo sarà coperto in un’ora e 50 minuti, con un risparmio di circa un’ora rispetto alla percorrenza attuale. La realizzazione dell’intera opera permetterà inoltre di migliorare le interconnessioni tra le aree interne della Sicilia e le tre città.