Procida capitale della cultura, via al potenziamento dei trasporti

Al via il piano di potenziamento del trasporto pubblico a Procida, in vista delle iniziative di “Procida Capitale italiana della Cultura 2022”. La giunta regionale della Campania ha approvato, infatti, il potenziamento dei collegamenti marittimi con nave, sulla linea Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa, ​nella fascia oraria serale e notturna 18.00-2.00, per i mesi da aprile a dicembre 2022.

Il piano trasporti

Si tratta del primo provvedimento disposto dalla Regione nell’ambito del piano di potenziamento del trasporto pubblico locale che coinvolge l’isola di Procida, del valore di 3.200.000 euro, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento “Procida Capitale italiana della Cultura 2022”.

Previsto l’incremento delle corse su gomma, anche serali: saranno effettuati circa 156.000. Km in più, utilizzando nuovi mezzi elettrici.

Trasporti gratis

Dal mese di aprile, è previsto un free public transport, dove sarà possibile circolare sui mezzi dell’Eav gratuitamente. L’incremento delle corse, l’acquisto di nuovi mezzi elettrici e la mobilità gratuita comportano una spesa extra di circa 1.200.000,00.