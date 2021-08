Economia circolare, Itelyum acquisisce Castiglia Srl di Massafra

A inizio luglio Itelyum ha acquisito Castiglia Srl, storica azienda di Massafra

Gestione circolare dei rifiuti: Itelyium ha acquisito Castiglia S.r.l, storica azienda di Massafra. Una scelta dettata dal sempre maggiore interesse per l’economia circolare.

Castiglia Srl: il percorso fino ad Itelyum

Fondata nel 2001 da Natale Castiglia, oggi la ditta di Massafra conta più di 120 dipendenti. Si occupa di soluzioni ambientali, con una flotta di 200 automezzi ed arrivando a gestire 45mila tonnellate l’anno di rifiuti all’interno del proprio impianto. E non solo: prevede un ampiamento delle strutture per poterne trattare fino a 90mila. Il suo obiettivo è quello di offrire un servizio di alto livello per il trattamento dei rifiuti di vario genere.

Ma la società non si limita a questo. Si occupa infatti anche della gestione di reti idriche e acquedotti, interventi di isolamento delle fonti di inquinamento, bonifiche, risanamenti e servizi di igiene ambientale.

“La collaborazione con Itelyum ci permetterà di accelerare sull’ambizioso piano di crescita e come player di riferimento per la valorizzazione dei rifiuti industriali nel centro-sud Italia”, ha spiegato in un comunicato Castiglia.

Codognola, Itelyum: “Lavoriamo a supporto del Pnrr”

Quello di Castiglia e Itelyum, infatti, sono percorsi simili. L’obiettivo è quello di trasformare i rifiuti in risorse ed offrire un modello di circolarità rispettoso delle linee guida del Green Deal. Attraverso gli impianti della ditta tarantina, Itelyum arriverà a gestire oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti speciali, più di 700 dipendenti e 23 siti operativi, con ricavi di circa 400 milioni di euro.

Itelym, nello specifico, si occupa di rigenerare olio lubrificante, purificare reflui dell’industria chimica e farmaceutica e gestione integrata dei rifiuti industriali. Nel 2020, come riporta nel suo Report di Sostenibilità, Itelyum ha contato 470mila tonnellate di CO2 risparmiate e 16 milioni di investimenti di cui 5 in ambiente, sicurezza e ricerca.

Come chiarisce Marco Codognola, Amministratore Delegato Itelyum, l’acquisizione di “Castiglia S.r.l. permette ad Itelyum di ampliare l’offerta verticale di gestione sostenibile delle acque e fanghi da depurazione, di rafforzare le sinergie all’interno dei siti operativi Itelyum e posizionarsi come player di riferimento per la gestione dei rifiuti industriali nel sud Italia”.

Questo, continua il CEO, per lavorare “a supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza“. “La Regione Puglia è pronta per questa incredibile opportunità che permetterà alle eccellenze del comparto di creare nuova occupazione, aumentare la qualità dell’ambiente, preservare le risorse naturali e ridurre le emissioni di gas serra”.

(Foto da https://www.itelyum.com)