React-EU: circa 800 milioni al Sud per istruzione, sanità e acqua

La Commissione Europea ha stanziato per il React-Eu 1,42 miliardi destinati all’Italia

In tutto sono circa 3 miliardi assegnati all’Italia

Altri 1,6 miliardi sono per il Pon “Imprese e competitività”

Nuove risorse per i PON “Ricerca e Innovazione” e “Infrastrutture e Reti”, grazie a oltre 1,4 miliardi di euro stanziati dalla Commissione europea nell’ambito di React-EU. Salgono così a circa 3 miliardi i finanziamenti già assegnati all’Italia, dopo che nei giorni scorsi era stato annunciato lo stanziamento di 1,6 miliardi per il PON “Imprese e Competitività”, che si arricchisce con interventi per la transizione digitale delle imprese, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e le smart grid. Per il Sud sono destinati in tutto circa 800 milioni.

La Commissione approva la riprogrammazione dei Pon

A comunicarlo è la stessa Commissione, che spiega di aver approvato la riprogrammazione dei PON proposta nelle scorse settimane dagli uffici del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

A seguito del via libera accordato da Bruxelles al Piano italiano per l’utilizzo delle risorse di React-EU, infatti, occorreva presentare entro il 31 luglio la rimodulazione dei Programmi interessati dai nuovi finanziamenti. Adesso si potrà rapidamente alle prime risorse aggiuntive stanziate dall’UE per le politiche di coesione.

Pon “Ricerca e innovazione”

Il PON “Ricerca e Innovazione” sarà potenziato con ulteriori 1,1 miliardi di euro (di questi, 490 milioni sono riservati al Mezzogiorno) con le seguenti finalità:

la stipula di contratti di formazione a medici specializzandi;

il sostegno alle famiglie per il pagamento delle tasse universitarie;

l’attivazione di borse di studio per studenti meritevoli e in condizioni di difficoltà economica;

dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione;

dottorati di ricerca su tematiche green;

contratti di ricerca su tematiche green.

Pon “Infrastrutture e Reti”

Altri 322 milioni di euro sono destinati interamente ai territori delle regioni meridionali, all’interno del PON “Infrastrutture e Reti”, per interventi volti a ridurre le perdite nella rete di distribuzione idrica. Si tratta di una misura complementare a quella contenuta nel PNRR, che servirà ad avviare il piano complessivo per ridurre gli sprechi di acqua e migliorare l’intero ciclo idrico integrato, in particolare al Sud.

Le risorse di React-EU rappresentano una integrazione a quelle già previste nell’ambito dei Fondi strutturali europei per il ciclo delle politiche di coesione 2014-2020. Il loro impiego, quindi, è previsto tassativamente entro il 2023.