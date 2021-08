Agricoltura, per il Psr Sicilia altri 660 milioni nel prossimo biennio

I Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono stati prorogati fino al 2022

Il Psr siciliano uno dei più ricchi con oltre 2 miliardi di euro di risorse

Due i bandi attualmente aperti relativi alla Sottomisura 2.1 e 10.2b

Sono 660 i milioni di euro destinati alla Sicilia nell’ambito del prolungamento fino al 2022 del Psr Sicilia 2014-2020 dovuto all’emergenza Covid19.

Il Regolamento di Transizione dell’Unione Europea n. 2220 del 23 dicembre 2020 ha infatti modificato il precedente Regolamento del 2013, prevedendo la proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022.

Le regioni del Sud nei mesi scorsi avevano iniziato un braccio di ferro con il governo nazionale sulle modalità di ripartizione dei fondi a causa della revisione dei criteri da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il decreto 89/2021 il governo ha però dato il via libera alla ripartizione dei fondi creando un fondo di 92milioni e 700mila euro per il riequilibrio finanziario per le regioni del Sud, che con il nuovo piano di riparto delle risorse avrebbero visto una riduzione dei fondi a loro destinati.

Le risorse del PSR Sicilia

Il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 è lo strumento di finanziamento e attuazione del FEASR della Regione Siciliana ed è uno dei più ricchi d’Italia con gli oltre 2 miliardi e 200milioni di euro assegnati nell’ambito della Programmazione delle risorse europee. Dotazione che ora si arricchisce con ulteriori 330 milioni di euro all’anno per il biennio 2021-2022.

Le nuove risorse destinate ai progetti della Sicilia permetteranno di portare al termine alcuni bandi ai quali gli agricoltori dell’Isola avevano partecipato senza che però le risorse disponibili fossero sufficienti al complemento dei progetti.

Le misure per il biennio 2021-2022

Tra le misure previste per il biennio 2021-2022: 70 milioni di euro per la viabilità rurale, 80 milioni destinati alla misura 10.1 per sostenere i nuovi metodi di agricoltura sostenibile, 50 milioni per il sostegno degli investimenti delle aziende agricole, 50 milioni per i giovani agricoltori, 20 milioni per il benessere animale.

Sono due i bandi al momento aperti:

– quello della Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” con scadenza il 23 agosto 2021, che ha come obiettivo quello di fornire agli operatori economici delle aree rurali, soprattutto le aziende agricole, un’attività di consulenza per promuovere contestualmente l’innalzamento dei livelli di competitività delle aziende e lo sviluppo sostenibile del territorio,

– quello relativo alla Sottomisura 10.2b “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” con scadenza il 31 ottobre 2021 , con lo scopo di promuovere la tutela e il recupero della biodiversità locale sostenendo la conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura con l’obiettivo di frenare il trend negativo registrato negli ultimi anni in merito alla riduzione del patrimonio genetico di razze locali ed in via di estinzione.