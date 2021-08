Matera volta pagina, entro il 2026 avrà il collegamento con la rete ferroviaria

La Commissaria Straordinaria ha firmato ordinanza per il cronoprogramma dell’opera

Per realizzare la rete Ferrandina- Matera La Martella serviranno 365 milioni di euro

Il progetto è stato inserito tra le opere strategiche dal governo nazional

Per risolvere la grana ferrovie a Matera, il governo ha nominato Vera Fiorani quale commissario Straordinario. La manager che deve prendersi cura di quella rete è anche amministratore delegato e Direttore generale di Rete ferroviaria Italiana. Una nomina che la dice lunga su quanto sia profonda la ferita dell’eterna contesa tra ferrovie e Matera.

Matera non è servita da rete ferroviaria

Matera, infatti, ad oggi è l’unico capoluogo di provincia in Italia a non essere servito dalla rete ferroviaria italiana. La particolare orografia di quella meravigliosa città non ha nulla a che vedere con un disservizio che racconta di sprechi, abbandoni e follie burocratiche. Con le risorse del Recovery Plan, finalmente, questa ingiustizia verrà sanata. Il progetto della linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella è stato inserito tra le opere strategiche dal governo nazionale e, conseguentemente, è stato soggetto al commissariamento.

Fissati i tempi dell’opera

Il commissario straordinario Vera Fiorani, con l’ordinanza della fine di giugno del 2021, ha fissato i tempi per l’opera. Nell’ordinanza che dispone il cronoprogramma dell’opera sono indicati tempi e modalità di realizzazione.

Ordinanza per la nuova Linea per Ferrandina-Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale.

Si prevede l’ottenimento della valutazione di impatto ambientale entro il dicembre 2021. Nello stesso periodo temporale andrà ratificata l’intesa tra il Commissario Straordinario e la Presidenza della Regione Basilicata. Entro aprile dell’anno prossimo dovrà essere completato l’iter burocratico relativo alle prescrizioni.

La progettazione esecutiva andrà consegnata entro giugno del 2023, quando si apriranno i cantieri. I lavori dovranno essere completati entro la fine del 2026.

Quella rete mancante era il simbolo delle incompiute

Simbolo delle incompiute in Basilicata, il progetto di collegamento con Matera verrà realizzato con un investimento complessivo di 365 milioni di euro. Una parte di queste risorse, circa 50 milioni, derivano dal Piano nazionale di riprese e resilienza. La tratta, con le indicazioni fornite dall’ordinanza emanata dalla Commissaria Fiorani, dovrà essere ultimata e consegnata entro il 2026.