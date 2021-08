Concorso Ufficio del Processo: maxi-selezione per 8171 laureati

Nuove assunzioni per laureati a tempo determinato

C’è tempo fino al 23 settembre per inviare la propria candidatura

Le selezioni si baseranno su una valutazione dei titoli e una prova scritta

È stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, sezione Concorsi ed esami n. 62, un bando di concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il reclutamento di 8.171 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato (III area funzionale, fascia economica F1) da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia nel ruolo di Addetto all’ufficio per il Processo.

I posti messi a bando

Sono previste 200 assunzioni presso la Corte di Cassazione e 7.971 presso vari Distretti della Corte d’appello:

Ancona – 140 posti;

Bari – 306 posti;

Bologna – 422 posti;

Brescia – 248 posti;

Cagliari – 248 posti;

Caltanissetta – 106 posti;

Campobasso – 51 posti;

Catania – 331 posti;

Catanzaro – 304 posti;

Firenze – 446 posti;

Genova – 251 posti;

L’Aquila – 190 posti;

Lecce – 303 posti;

Messina – 148 posti;

Milano – 680 posti;

Napoli – 956 posti;

Palermo – 410 posti;

Perugia – 107 posti;

Potenza – 125 posti;

Reggio Calabria – 208 posti;

Roma – 843 posti;

Salerno – 218 posti;

Torino – 401 posti;

Trieste – 141 posti;

Venezia – 388 posti.

Concorso Ufficio del Processo: i requisiti

Per poter partecipare alle selezioni saranno necessari i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o equiparata o cittadinanza di Stato membro UE o cittadinanza di Stato terzo purché sussista una delle seguenti condizioni: essere familiari di cittadini UE e avere titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; avere la titolarità dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

età non inferiore a 18 anni;

possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o equiparati o equipollenti): laurea in L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche o L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea specialistica in 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 60/S Relazioni internazionali, 70/S Scienze della politica, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 89/S Sociologia o 99/S Studi europei; laurea magistrale in LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-88 Sociologia e ricerca o LM-90 Studi europei; laurea magistrale a ciclo unico in LMG/01 Giurisprudenza; laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e commercio o Scienze politiche (NB.: la maggior parte dei posti sono riservati ai soli laureati in L-14 Scienze dei servizi giuridici, 22/S Giurisprudenza, LMG/01 Giurisprudenza e Giurisprudenza vecchio ordinamento, come indicato nell’articolo 1, comma 1 e 5, del bando).

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie dei ruoli messi a bando;

qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del DLgs 165 del 30 marzo 2001;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 3 del 10 gennaio 1957, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei CCNL relativi al personale dei vari comparti;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati soggetti a tali obblighi).

Concorso Ufficio del Processo: le selezioni

Il concorso prevederà le seguenti fasi:

valutazione dei titoli;

prova scritta (test di 40 domande a risposta multipla).

Concorso Ufficio del Processo: come candidarsi

Le istanze di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale, tramite il portale Step-One 2019 entro e non oltre il 23 settembre 2021.

Per la partecipazione sono richiesti: l’indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) nominativa e il pagamento della quota di partecipazione di 10 euro.

Per tutti i dettagli consulta il bando.