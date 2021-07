Cravatte ecologiche al G20 di Napoli: la sfida di Orange Fiber e Marinella

Orange Fiber è nata a Catania nel 2014 da un’idea di Adriana Santonocito ed Enrica Arena

Produce un tessuto innovativo riutilizzando gli scarti della produzione di succo di agrumi

Diverse collaborazioni con brand internazionali

Anche l’alta moda può essere ecosostenibile. Orange Fiber vuole dimostrarlo, producendo un tessuto dagli scarti di produzione del succo d’arancia ormai dal 2014. Dopo le sue collaborazioni con Ferragamo e H&M, ora l’azienda catanese è pronta a portare la sua idea di ecosostenibilità anche al G20.

Orange Fiber e Marinella: la sfida dell’ecosostenibilità

Sarà un G20 dedicato all’ambiente quello che si svolgerà a Napoli da oggi al 23 luglio. Ed è proprio da qui che arriva la sfida di Orange Fiber e Marinella, che si sono unite per produrre una collezione di cravatte e foulard totalmente ecosostenibili.

L’impresa siciliana ha realizzato i tessuti. “Noi abbiamo fatto il finissaggio di quel tessuto – ha spiegato invece Maurizio Marinella all’ANSA – ed è nata così la prima collezione di cravatte e foulard provenienti dalle bucce d’arancia che verranno regalate ai capi di Stato e ai ministri dell’Ambiente”.

L’imprenditore napoletano, a capo dell’azienda centenaria, ha poi spiegato: “Abbiamo pensato anche alla bustina di plastica della cravatta, realizzandola in un materiale che quando viene accartocciato tira fuori dei polimeri che distruggono la bustina“. Una dimostrazione che l’economia circolare può esistere anche nella moda, e che il sud è in grado di creare soluzioni innovative anche a partire dai prodotti della terra.

Dal 2014 un’idea di moda diversa: la storia di Orange Fiber

“Ogni anno circa 110-120 miliardi di tonnellate di scarti di agrumi sono prodotti in tutto il mondo”. È così che l’azienda catanese annuncia il proprio progetto imprenditoriale sul suo sito ufficiale. E spiega che gli agrumi sono i frutti più prodotti al mondo, e la gestione dei rifiuti ricavati dal loro utilizzo ha dei notevoli costi per l’ambiente.

La soluzione per Adriana Santonocito ed Enrica Arena, fondatrici di Orange Fiber, è stata di riutilizzarli. Dalla pianta alla buccia, passando dall’estrazione della cellulosa e la sua trasformazione in un filo da poi tessere. Questo è il progetto della startup, che oggi dà lavoro a sei persone. E così i tessuti made in Sicily hanno già fatto il giro di diversi atelier, partendo da Ferragamo, che nel 2017 ha trasformato le stoffe “green” in una collezione colorata dai disegni di Mario Trimarchi.

Nel 2019 la collaborazione con H&M anche col grande pubblico, con il sold-out del top ideato dal brand sulla base dei tessuti siciliani nel giro di poche ore. Infine l’approdo al G20 grazie alla collaborazione con Marinella. Ma non solo.

I cuscini per la casa ecosostenibile stampata in 3D di Tecla

Non è solo quello con l’azienda napoletana il progetto di Orange Fiber per quest’anno. I tessuti eco-friendly sono infatti approdati anche nella prima casa ecosostenibile stampata in 3D di sempre. Si tratta dell’idea di Tecla, che ha progettato e realizzato tramite l’utilizzo di più stampanti 3D per l’edilizia un’abitazione fatta di terra cruda.

Per il coprimaterasso e i cuscini dell’area notte della casa sono stati usati i tessuti provenienti dalle bucce d’arancia. Un’idea che ha reso perfettamente coerente con il concetto di economia circolare la realizzazione della casa.

A ottobre 2021, invece, è prevista la presentazione di una collezione basata su fibre che uniscono l’upcycling degli agrumi con quello della polpa del legno. Coinvolgerà sia l’azienda siciliana che l’austriaca Tencel.

La Sicilia al centro della storia di impresa

Ma non tutto è sempre stato così semplice. Trasformare l’idea di business, frutto della collaborazione con il Politecnico di Milano, in un’impresa non è stato immediato. Nel 2014 è stato depositato il brevetto internazionale, ma l’assenza di capitali ha bloccato le due startupper per qualche anno.

La soluzione è nata proprio dalla Sicilia. “La sostenibilità, la moda e la Sicilia sono i tre ingredienti fondamentali di Orange Fiber”, ha raccontato Enrica Arena a Focus Sicilia. E continua: “Il supporto ci è arrivato da business angels catanesi che hanno creato la leva finanziaria necessaria per avviare i finanziamenti agevolati da bandi pubblici. È a loro che va la gratitudine per aver permesso ad Orange Fiber di muovere i primi passi verso il prototipo e il mercato”.

All’inizio il contributo economico principale è arrivato quindi da investitori, fondi pubblici e grant (tra cui il Global Change Award). Poi è stata completata anche una campagna di crowdfunding su CrowdFundMe, che ha trasformato Orange Fiber da una start-up a una PMI innovativa. Oggi l’azienda si appoggia su due impianti di produzione in Sicilia.

(Foto da http://orangefiber.it)