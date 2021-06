Rfi sblocca 640 milioni di euro per la linea Palermo-Catania-Messina

Primo step avanti dopo il commissariamento, lavori assegnati a un consorzio guidato da Webuild

Le risorse sono destinate al raddoppio della Fiumefreddo-Taormina-Letojanni

Ad aprile è stato rimodulato l’intero programma. Costerà 8.77 miliardi di euro

Un passo avanti per la linea ferroviaria Palermo Catania Messina, una delle opera commissariate ad aprile dal governo nazionale. Reti Ferroviarie Italiane ha aggiudicato, per un importo di circa 640 milioni di euro, la gara d’appalto integrato per il raddoppio della tratta ferroviaria Fiumefreddo-Taormina/Letojanni, lungo la Messina-Catania. I lavori saranno assegnati a un consorzio di imprese che vede come capofila Webuild, e imprese mandanti Pizzarotti e Astaldi. La Fiumefreddo-Taormina/Letojanni rappresenta il primo lotto funzionale della tratta che da Fiumefreddo raggiunge Giampilieri, altro fondamentale tassello verso la realizzazione dell’intero asse Palermo-Catania-Messina, opera inserita nell’elenco di quelle affidate dal Governo ad un commissario straordinario.

Riduzione dei tempi di viaggio

“Il completamento di questo primo lotto porterà benefici sia per i passeggeri che per il trasporto merci”, spiegano da RFI, aggiungendo che “in prospettiva si creeranno i presupposti tecnici per una riduzione dei tempi di viaggio tra Messina e Catania, un potenziale incremento di corse nonché la circolazione di treni”.

15 chilomentri di doppio binario

L’intervento prevede la realizzazione di 15 chilometri di nuova linea a doppio binario, di cui 10 in galleria, tra Fiumefreddo e Taormina, con un collegamento per la stazione di Letojanni. Nell’ambito dei lavori saranno realizzate le stazioni di Fiumefreddo/Calatabiano, di Giardini/Alcantara e quella interrata di Taormina, oltre che nuovi viadotti, tra cui uno sulla valle dell’Alcantara lungo circa 1 chilometro e con una campata di lunghezza 120 metri.

Costo dell’opera 8,77 miliardi

Ad aprile di quest’anno, con il nuovo intervento del Ministero delle Infrastrutture, il progetto della Palermo-Catania-Messina è stato nuovamente rimodulato. Il quadro d’insieme fornita al Parlamento da Rfi indica un costo complessivo per l’opera pari a 8,77 miliardi di euro, con una quota di 7,25 miliardi già finanziata. Nello schema fornito da Rfi viene anche indicata la data di attivazione di ciascun intervento. Si parte con il Lotto Bicocca-Catenanuova con start previsto nel 2023, per arrivare sino ai tratti Letojanni-Taormina-Fiumefreddo.

Adesso arriva l’assegnazione dei lavori di questo segmento. L’intervento prevede la realizzazione di 15 chilometri di nuova linea a doppio binario, di cui 10 in galleria, tra Fiumefreddo e Taormina, con un collegamento per la stazione di Letojanni. Nell’ambito dei lavori saranno realizzate le stazioni di Fiumefreddo/Calatabiano, di Giardini/Alcantara e quella interrata di Taormina, oltre che nuovi viadotti, tra cui uno sulla valle dell’Alcantara lungo circa 1 chilometro e con una campata di lunghezza 120 metri.