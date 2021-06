Prosegue il piano di assunzioni del colosso francese dell’abbigliamento sportivo

Sales Assistant, Sport Leader e Department Manager: le figure più richieste

Ecco tutti i dettagli sui profili distinti per singola regione

Decathlon, azienda francese specializzata in articoli e abbigliamento sportivo, ha deciso di ampliare il proprio organico, aprendo nuove posizioni anche al Sud.

Oggi il colosso francese con i suoi 135 stores in Italia, il suo vasto assortimento e grazie a servizi sempre più innovativi e personalizzati, è diventato il punto di riferimento per l’abbigliamento sportivo comodo e versatile, ideale per tantissime discipline sportive.

Le nuove leve saranno affiancate da personale esperto e preparato e formate secondo un preciso piano di sviluppo, per acquisire specifiche skills e diventare dei veri e propri ambasciatori dello sport.

I profili più ricercati

Tra le figure più richieste vi sono il Sales Assistant e Sport leader che si occuperanno dell’assistenza alla clientela e della gestione del layout e del merchandising del proprio reparto, il Warehouse Department Leader, responsabile della logistica, della formazione e dell’approvvigionamento dello stock, il Warehouse Operative, che affiancherà il responsabile e si occuperà della gestione delle spedizioni, del rifornimento e corretto stoccaggio della merce e il Department Manager, che gestirà l’attività dal punto di vista economico e umano, si occuperà della formazione dei propri collaboratori e individuerà le strategie commerciali, per garantire la migliore esperienza di acquisto possibile.

Scopri tutte le posizioni aperte in Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna e invia la tua candidatura.

Campania

Sardegna

Calabria

Sicilia

Puglia